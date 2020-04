Amministrazione volontaria per Air Mauritius

Air Mauritius comunica: “Il Board di Air Mauritius si è riunito il 22 aprile 2020 per prendere conoscenza degli ultimi risultati finanziari della compagnia alla luce dei recenti sviluppi causati dalla crisi COVID-19. A gennaio del 2020 il Board ha costituito un Transformation Steering Committee con l’obiettivo indirizzare le difficoltà finanziarie dell’azienda e di rivedere il modello di business per garantire la sostenibilità in futuro. Sono state tenute diverse discussioni con gli investitori e sono stati fatti progressi sostanziali per formulare un piano di azione da raccomandare al Board”.

Prosegue la compagnia: “Sfortunatamente, le restrizioni di viaggio e la chiusura dei confini in tutti i nostri mercati e la cessazione di tutti i voli domestici e internazionali hanno portato a una crisi senza precedenti, con la completa erosione della revenue base della compagnia.

Inoltre non esiste una data definita con certezza riguardo quando riprenderà il traffico internazionale e ogni indicazione mostra la tendenza per una ripresa non prima degli ultimi mesi del 2020. In queste circostanze, si prevede che il vettore non sarà in grado di soddisfare gli obblighi finanziari nell’immediato futuro. Il Board ha quindi ha preso la decisione di posizionare la compagnia in amministrazione volontaria per salvaguardare gli interessi della compagnia e dei suoi stakeholders”.

Mr A. Sattar Hajee Abdoula, FCA e Mr Arvdinsingh K. Gokhool, FCCA di Grant Thornton sono stati nominati amministratori della compagnia con effetto immediato da mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 14:00.

(Ufficio Stampa Air Mauritius)