Jazz Aviation sarà il primo operatore del Dash 8-400 Simplified Package Freighter sviluppato da De Havilland Canada

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) e Jazz Aviation LP (“Jazz”) hanno annunciato oggi che Jazz sarà il primo operatore del Dash 8-400 Simplified Package Freighter di recente approvazione da parte di Transport Canada. In base all’accordo, Jazz ha ordinato il Service Bulletin e i conversion kits per un massimo di 13 aeromobili Dash 8-400. De Havilland Canada sarà il fornitore esclusivo di tutte le future Dash 8-400 aircraft Simplified Package Freighter modifications per la flotta Jazz.

“Siamo lieti di essere i primi operatori per il Dash 8-400 Simplified Package Freighter e ci congratuliamo con De Havilland Canada e Transport Canada per aver offerto questa soluzione solida”, ha dichiarato Randolph deGooyer, President, Jazz Aviation LP. “Questa opportunità innovativa ci consentirà di ridistribuire gli aeromobili mentre contribuiamo alla lotta collettiva contro COVID-19 supportando il nostro cliente – Air Canada – e la consegna di merci essenziali”.

“La riconfigurazione degli aeromobili Dash 8-400 in Simplified Package Freighters può essere rapidamente raggiunta rimuovendo seats and seat track covers nella cabina passeggeri. La riconfigurazione, che include l’uso di fino a 17 reti, fornirà un potential total payload fino a 17.960 libbre e un total cargo volume fino a 1.150 piedi cubi per aeromobile”, ha affermato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “Lavoreremo con Jazz per mettere rapidamente in servizio i loro Dash 8-400 Simplified Package Freighters e non vediamo l’ora di fornire questa soluzione ad altri operatori di aeromobili Dash 8-400 in tutto il mondo, per aiutare nel re-deployment delle loro flotte, soddisfando le crescente domanda di trasporto aereo di forniture essenziali durante la pandemia COVID-19”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)