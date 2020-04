News Brevi – 24.04.2020

AIR FRANCE-KLM GROUP: CHIARIMENTO DA PARTE DEL CEO – A seguito del dibattito sulla remunerazione del CEO di Air France-KLM Group, Benjamin Smith ha chiarito: “Vorrei sottolineare e ripetere l’impegno assunto il 16 marzo 2020 per ridurre le mie remunerazioni del 25% durante la crisi covid-19. Nel contesto del periodo molto difficile che Air France-KLM Group sta attraversando, questa riduzione include chiaramente la perdita del mio compenso variabile annuale a breve termine (“bonus”) anche per l’esercizio 2020. Ancora una volta, desidero ringraziare tutti i dipendenti di Air France-KLM Group per il loro eccezionale impegno in un momento in cui il nostro settore sta attraversando la peggiore crisi della sua storia”.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA ULTERIORI VOLI SPECIALI – Etihad Airways opererà ulteriori voli passeggeri speciali da Abu Dhabi verso diverse destinazioni del suo network di rotte globali. Il programma speciale offre ai cittadini stranieri negli Emirati Arabi Uniti la possibilità di viaggiare fuori dal paese e consente a Etihad di trasportare merci indispensabili come belly-hold cargo. Questi voli speciali da Abu Dhabi saranno disponibili per la prenotazione tramite etihad.com, l’app per dispositivi mobili, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online. I cittadini degli EAU che desiderano tornare negli Emirati Arabi Uniti devono contattare l’ambasciata o il consolato degli Emirati Arabi Uniti. I voli saranno verso Amsterdam, Barcelona, Brussels, Chicago, Frankfurt, Jakarta, Kuala Lumpur, London Heathrow, Manila, Melbourne, Seoul Incheon, Singapore, Tokyo Narita, Zurich.

AMERICAN AIRLINES: SPEDIZIONE CARGO RECORD TRA ARGENTINA E STATI UNITI – Mentre le economie di tutto il mondo si fermano di fronte alla pandemia di coronavirus (COVID-19), gli agricoltori non si sono fermati. La primavera è la stagione della semina per le colture di soia e mais nel cuore dell’America e questi semi sono una delle migliori merci spedite a bordo dei voli dall’Argentina agli Stati Uniti. Sebbene i voli passeggeri attualmente non operino tra i due paesi, i semi stanno viaggiando su una delle American cargo-only routes da Buenos Aires (EZE) a Miami (MIA). Il volo del 16 aprile ha battuto il record di tutti i tempi di American per volume di merci, spostando 115.349 libbre (52.321 Kg) di semi di soia su un Boeing 777-300. Il precedente record per i 777-300 American era di 103.384 libbre, stabilito nel 2014 su un volo da Los Angeles (LAX) a Londra (LHR). La stagione per la spedizione di semi di soia e mais va da marzo a maggio di ogni anno, con semi destinati al Midwest. American fa parte di questo ciclo di spedizioni stagionali da oltre un decennio e ha spedito oltre 290 tonnellate di semi solo nelle ultime settimane. Il ruolo di American non si ferma una volta piantati i semi. Dopo il raccolto ogni anno, i semi delle piante coltivate vengono rispediti in Argentina per attendere la prossima stagione di crescita nel calore dell’emisfero meridionale. “Siamo orgogliosi di far parte di questo importante ciclo che supporta l’agricoltura locale e fornisce cibo e carburante vitali per l’economia globale. Il trasporto di volumi da record nel processo è solo la ciliegina sulla torta”, ha affermato Lorena Sandoval, Director of Cargo Sales for Mexico, the Caribbean and Latin America. “Con orari di volo ridotti per il COVID-19, è più importante che mai massimizzare ogni centimetro di spazio di carico disponibile. Siamo qui per sostenere la fornitura di cibo nel mondo, indipendentemente da ciò che dobbiamo affrontare”.

BRITISH AIRWAYS AUMENTA I CARGO-ONLY FLIGHTS DALLA CINA – British Airways sta aumentando il numero di cargo-only flights dalla Cina al Regno Unito a 21 a settimana, rispetto ai 13 della scorsa settimana, poiché la domanda continua ad aumentare. Da maggio, 14 voli settimanali partiranno da Shanghai e sette da Pechino trasportando merci nella stiva e, ove possibile, anche in cabina. Questi voli saranno in grado di trasportare fino a 770 tonnellate di merci per il NHS ogni settimana, compresi DPI e ventilatori. Ad aprile, la compagnia aerea ha già operato 13 cargo-only flights dalla Cina verso il Regno Unito con forniture per il NHS. I voli sono operati in collaborazione con il governo del Regno Unito e IAG Cargo. L’ambasciata britannica in Cina sta lavorando con il Department of Health per procurarsi apparecchiature mediche dalla Cina e consegnarle agli ospedali del NHS in tutto il Regno Unito. Alex Cruz, British Airways Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “In quanto compagnia aerea, siamo in una posizione unica per aiutare nella risposta globale a Covid-19, sia che si tratti di trasportare i residenti nel Regno Unito a casa che di trasportare merci di vitale importanza per il NHS, oppure attraverso i nostri colleghi che offrono le loro capacità per il volontariato. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte e siamo grati a tutti coloro che stanno lavorando per far sì che questi voli avvengano in questi tempi difficili”. British Airways lavora con la sua consociata, IAG Cargo, per trasportare forniture in tutto il mondo. Da marzo, IAG Cargo e le compagnie aeree all’interno di International Airlines Group (IAG), tra cui Aer Lingus e Iberia, hanno contribuito a trasportare forniture mediche in Europa per aiutare a combattere l’impatto del Covid-19. La scorsa settimana British Airways ha iniziato a trasportare merci nella cabina dei suoi voli, oltre che nella stiva: la prima volta per la compagnia aerea.