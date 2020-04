News Brevi – 25.04.2020

AMERICAN AIRLINES REALIZZA FACE SHIELDS A TECH OPS – TULSA – Mentre il mondo continua a combattere la pandemia di coronavirus (COVID-19), i membri dell’American’s Base Maintenance facility in Tulsa, Oklahoma (Tech Ops – Tulsa) hanno dispiegato i loro talenti per produrre i necessari dispositivi di protezione individuale. I membri del team del Plastics Shop presso Tech Ops – Tulsa, insieme ai volontari del Composite Shop e di altri team di manutenzione, stanno realizzando face shields presso il Composite Repair Center, che fa parte della più grande commercial aviation maintenance facility del mondo. “È bello poter contribuire al benessere del Paese”, ha affermato Paul Long, Aviation Maintenance Technician che aiuta a creare i face shields. Fedeli alla loro natura improntata all’efficienza, Paul e i suoi colleghi hanno trovato il modo di semplificare la produzione e aumentarla una volta iniziata la realizzazione dei face shields. Oggi il team può produrre un face shield in due minuti quando sono disponibili tutte le forniture necessarie. “American si impegna a prendersi cura dei membri del nostro team, dei clienti e delle comunità in cui operiamo nel bel mezzo della pandemia di COVID-19”, ha affermato Erik Olund, Managing Director of Base Maintenance. Il Tech Ops – Tulsa team produce circa 200 face shields al giorno, a condizione che i rifornimenti lo consentano. I face shields saranno utilizzati dai membri del team che svolgono compiti come i controlli della temperatura, mentre quelli aggiuntivi saranno donati alle strutture mediche.

LEONARDO: PUBBLICAZIONE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Leonardo comunica: “Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in sede Ordinaria in data 13 e 20 maggio 2020 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (composto, ai sensi dell’art. 18.1 dello Statuto sociale, da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici), si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, Sezione “Assemblea Azionisti 2020”), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), le liste dei candidati depositate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo) e da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (complessivamente titolari dell’1,350% circa del capitale sociale di Leonardo), corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dalla disciplina vigente. La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro-tempore vigenti e, in tal caso, comunque con le modalità imposte dalla situazione di emergenza sanitaria. Si rende noto altresì che l’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di presentazione della lista, ha comunicato l’intenzione di proporre la nomina del candidato Luciano Carta alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all’ordine del giorno)”.

VOLO AEROAMBULANZA IN ARRIVO A BERGAMO – Rientro a casa da Francoforte per tre pazienti guariti da Covid-19 e trasportati con volo aeroambulanza di Aeronord atterrato ieri prima delle ore 13 all’Aeroporto di Bergamo. Si tratta del quarto volo del genere, che ha riportato a Bergamo pazienti contagiati da coronavirus e a loro tempo trasferiti con aerei militari in ospedali della Germania. I servizi di assistenza sono stati svolti dalla società Gasbe, che opera a supporto dell’aviazione generale sull’Aeroporto di Bergamo.