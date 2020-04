News Brevi – 29.04.2020

AEROPORTO DI BERGAMO: RIPARTENZA CONTINGENTE SANITARIO NORVEGESE – E’ ripartito oggi, con volo della compagnia aerea SAS decollato alle ore 10:00, il Contingente Sanitario della Norvegia, che ha prestato servizio presso l’ASST Bergamo Est “Ospedale Bolognini” di Seriate a supporto dell’emergenza Covid-19. Il Contingente, composto da 19 tra medici, infermieri e logisti, è stato salutato in rappresentanza della Regione Lombardia dal consigliere Giovanni Malanchini. Le operazioni di assistenza aeroportuali, comprendenti il trasferimento dall’aerostazione all’aeromobile B737-700 della compagnia aerea SAS, sono state garantite dal personale di SACBO e BIS (Bgy International Services) nel rispetto delle norme che regolano il distanziamento sociale.

ETIHAD AIRWAYS INCREMENTA I VOLI SPECIALI A MAGGIO – Etihad Airways continua ad aumentare il numero di voli speciali che sta effettuando da Abu Dhabi verso diverse destinazioni chiave in tutto il mondo, mentre si prepara per un eventuale ritorno ai voli di linea, subordinatamente all’eliminazione delle attuali restrizioni di viaggio. Per tutto il mese di maggio, la compagnia aerea aumenterà le frequenze sui voli speciali recentemente annunciati da Abu Dhabi ad Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Giacarta, Kuala Lumpur, Londra Heathrow, Manila, Melbourne, Seoul Incheon, Singapore, Tokyo Narita, Zurigo, e inoltre aggiunge voli per Dublino e New York JFK. I viaggiatori che desiderano prenotare questi voli sono invitati a visitare il sito www.etihad.com per rivedere le loro opzioni e per rimanere informati sulle norme d’ingresso appropriate alla loro destinazione finale. I voli sono inoltre disponibili per la prenotazione tramite l’app mobile, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online. I cittadini degli EAU che desiderano tornare negli Emirati Arabi Uniti devono contattare l’ambasciata o il consolato degli Emirati Arabi Uniti. La compagnia aerea ha inoltre rivisto il proprio servizio di ristorazione per garantire il rispetto dei requisiti internazionali in materia di salute e igiene COVID-19, pur continuando a offrire un’esperienza di ristorazione in volo di alta qualità.