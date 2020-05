Lufthansa negozia un pacchetto di stabilizzazione per il Gruppo

Deutsche Lufthansa sta negoziando un pacchetto di stabilizzazione per 9 miliardi di euro con il Federal Economic Stabilization Fund (Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF) per finanziare Lufthansa Group. I negoziati e il processo decisionale politico sono ancora in corso.

I negoziati sulle misure di finanziamento comprendono una partecipazione silenziosa e un prestito garantito. Le condizioni sono attualmente in discussione. Anche una partecipazione del governo tedesco al capitale azionario della società rientra nelle trattative. In questo contesto, si stanno discutendo varie alternative di un aumento di capitale, incluso un aumento del valore nominale dell’azione, se necessario dopo un capital cut, per creare una partecipazione fino al 25% più un’azione. Inoltre, vengono fornite le condizioni in conformità con il quadro temporaneo dell’UE e la legge WSF, inclusa la rinuncia a futuri pagamenti di dividendi. Inoltre, il WSF è alla ricerca di rappresentanza all’interno del Supervisory Board.

L’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG sta proseguendo le trattative con l’obiettivo di garantire la redditività futura della compagnia a vantaggio dei suoi clienti e dipendenti.

