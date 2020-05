News Brevi – 12.05.2020

ETIHAD AIRWAYS: INIZIATIVE DI RESPONSABILITA’ SOCIALE PER COMBATTERE LA PANDEMIA– Etihad Airways ha amplificato le sue corporate social responsibility (CSR) initiatives per supportare le persone colpite dal nuovo coronavirus (COVID-19). La compagnia aerea ha messo in evidenza lo sviluppo di visiere per il personale medico. L’Etihad Airways Medical Center (EAMC) ha collaborato con Etihad Engineering per sviluppare dispositivi di protezione individuale (DPI) che aggiungono un ulteriore livello di protezione per gli operatori sanitari che lavorano nei centri medici degli Emirati Arabi Uniti. Nadia Al Bastaki, Vice President Medical Services at Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Nell’ambito dei nostri sforzi CSR, come organizzazione, ci siamo sfidati a determinare cosa potevamo fare per aiutare a combattere gli effetti di questa pandemia globale. Con la forte domanda di DPI negli Emirati Arabi Uniti, il nostro innovativo team di progettazione di Etihad Engineering ha sviluppato con successo 1.000 schermi facciali da distribuire localmente. Con il supporto logistico di Emirates Red Crescent, questa settimana inizieremo a distribuire gli schermi facciali ai professionisti medici di EAMC e SEHA”. Gli schermi facciali sono progettati e realizzati utilizzando la più recente tecnologia di stampa 3D di Etihad Engineering, certificata con i più alti standard dell’aviazione.

“RESTARTING BY TRANSFORMING”, LA “CURA” PER RIPARTIRE DEL DAC – L’International Air Transport Association valuta in circa 25 milioni i posti di lavoro a rischio con il crollo della domanda di viaggi aerei per la crisi COVID-19. A livello globale, i mezzi di sussistenza di circa 65,5 milioni di persone dipendono dall’industria aeronautica, compresi settori come i viaggi e il turismo. Tutte le compagnie aeree del mondo stanno rivedendo pesantemente i loro programmi di ampliamento e rinnovo delle flotte aeree, con conseguenze immaginabili sulle produzioni aeronautiche. Di fronte a tutto questo e alla necessità di lavorare sin d’ora per la ripartenza, nasce la “Restarting by transforming”, un’iniziativa DAC – The European House Ambrosetti a sostegno delle aziende aerospaziali della Campania per il dopo Covid-19. “Il DAC, in collaborazione con The European House Ambrosetti, ha messo a punto uno specifico programma di assistenza per i propri soci con una molteplicità di strumenti. Il settore aerospaziale è un settore trainante per l’economia. Non a caso, nell’ultima strategia di politica industriale europea, l’unico settore verticale che la Commissione ha indicato è stato proprio l’aerospazio. Una scelta che conferma la capacità del settore di avere ricadute dirette e importanti sull’economia e sulla capacità di innovazione dei Paesi”, spiega il Presidente del DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, Luigi Carrino. L’iniziativa mette in campo competenze per lavorare con esperti italiani ed internazionali su tematiche di business acceleration, management, marketing, leadership, digitalizzazione ed innovazione. Eroga alle aziende del Distretto Aerospaziale della Campania dei toolkit di resilienza per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il toolkit consiste nella consulenza personalizzata per analizzare e gestire i rischi derivanti dall’emergenza coronavirus di ciascuna organizzazione. Fornisce, oltre all’analisi dei rischi, un piano di intervento denominato “Contingency plan” per rilanciare il business con maggiore efficacia e rapidità ed essere pronti a cogliere le opportunità nonchè a gestire le minacce dello scenario post crisi.

ANA: ULTERIORI MODIFICHE ALLO SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA), causa coronavirus, cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo verso e da determinate città. Riguardo il FY2020 summer schedule nel periodo 1° maggio – 31 maggio, un totale di 67 voli che servono 4 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il periodo (1° maggio – 31 maggio) a 4.987 che servono 71 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 5.390 voli che servono 72 rotte dal 1° maggio al 31 maggio. Per il FY2020 summer schedule nel periodo 1° giugno – 15 giugno, un totale di 2.297 voli che servono 70 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati nel periodo (1° giugno – 15 giugno) a 2.334 che servono 71 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 2.597 voli su 73 rotte nel periodo dal 1° al 15 giugno. Il lancio della rotta Tokyo Haneda – Mosca e della rotta Tokyo Haneda – Istanbul in programma a luglio è stato rinviato. La nuova data di lancio verrà annunciata una volta decisa. ANA continuerà a monitorare la situazione e ad apportare le appropriate modifiche. Info a questo link: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

ACCORDO TRA AVATARIN (ANA GROUP) E SONY AI – Sony AI di Sony Group e avatarin Inc. di ANA Group hanno raggiunto un accordo per lavorare insieme allo sviluppo di un next-generation remote control robots, combinando la tecnologia robotica di Sony AI con la tecnologia avatar di avatarin. I robot avatar di prossima generazione dovrebbero svolgere un ruolo centrale in situazioni in cui i robot autonomi presentano ostacoli. “Fin dalle sue origini come una piccola compagnia privata con solo due elicotteri, ANA è stata irremovibile nella sua ricerca per collegare le persone in tutto il mondo e per il miglioramento della società. ANA è cresciuta fino a diventare la più grande compagnia aerea del Giappone, ma ci siamo resi conto che l’industria aerea globale attualmente trasporta solo circa il 6% della popolazione mondiale su base annua. avatarin e la sua robotic avatar platform sono la soluzione di ANA per connettere la popolazione mondiale istantaneamente e senza sforzo. Una piattaforma che consentirà a chiunque di connettersi con remote, real-world avatar systems”, afferma Akira Fukabori, CEO of avatarin Inc.