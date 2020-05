Etihad Airways incrementa il numero e la frequenza dei voli speciali

Etihad Airways sta continuando ad aumentare il numero di voli speciali che opera in tutto il mondo da e per Abu Dhabi. Per maggio e giugno la compagnia aerea aumenterà le frequenze dei voli speciali precedentemente annunciati e aggiungerà nuovi servizi verso Belgrado, Dublino, Ginevra, Milano, Parigi Charles de Gaulle e Toronto.

Oltre al link recentemente lanciato tra Melbourne e Londra, Etihad aggiungerà anche servizi verso Sydney, consentendo una direct transit connection da e verso la capitale del Regno Unito via Abu Dhabi.

Etihad continua a seguire le direttive dei governi e delle autorità regolatorie e sanitarie e sta contribuendo a limitare la diffusione di COVID-19. La compagnia aerea ha implementato un vasto programma di igiene e sicurezza dei clienti e sta praticando i più alti standard in ogni parte del percorso del cliente. Ciò riguarda, tra gli altri, catering, pulizia profonda di aeromobili e cabine, check-in, screening sanitario, interazione con l’equipaggio, servizio pasti, sbarco e trasporto via terra.

Maggiori informazioni sulle severe misure adottate da Etihad Airways per offrire un’esperienza di viaggio salutare e igienica sono disponibili sul sito www.etihad.com/wellness.

Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare il sito www.etihad.com per visualizzare le loro opzioni e per rimanere informati sulle norme d’ingresso appropriate alla loro destinazione finale. I voli sono inoltre disponibili per la prenotazione tramite l’app mobile, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online.

Orario dei voli speciali (in vigore dal 19 maggio al 15 giugno 2020).

Amsterdam: 20, 22, 27, 29 maggio e 1, 3, 8, 10, 15 giugno.

Barcellona: 24, 31 maggio e 7, 14 giugno.

Belgrado: 21 maggio.

Bruxelles: 24, 31 maggio e 7, 14 giugno.

Dublino: 23, 30 maggio e 6, 13 giugno.

Ginevra: 23, 30 maggio e 6, 13 giugno.

Francoforte: 24, 31 maggio e 7, 14 giugno.

Giacarta: 21, 28 maggio e 4, 11 giugno.

Kuala Lumpur: 23, 30 maggio e 6, 13 giugno.

Londra Heathrow: 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 maggio e 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 giugno.

Melbourne: 20, 22, 27, 28 maggio e 4, 11 giugno.

Milano: 24, 31 maggio e 7, 14 giugno.

Paris CDG: 24, 31 maggio e 7, 14 giugno.

Seoul Incheon: 21, 23, 28, 30 maggio e 4, 6, 11, 13 giugno.

Singapore: 19 maggio e 2, 9 giugno.

Sydney: 26 maggio e 2, 9 giugno.

Tokyo Narita: 25 maggio e 1, 8 giugno.

Toronto: 21 maggio.

Zurigo: 24, 31 maggio e 7, 14 giugno.

Come misura precauzionale, gli ospiti che viaggiano con voli Etihad Airways devono indossare una maschera per tutto il viaggio.

