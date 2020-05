News Brevi – 20.05.2020

ANCORA PIU’ OPPORTUNITA’ PER GLI ETIHAD GUEST MEMBERS – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, offre ai soci il 40% in più di miglia bonus quando trasferiscono i loyalty points in Etihad Guest Miles per la prima volta da una gamma di programmi partner come banche, telecomunicazioni e hotel. Le ultime offerte dei partner di Etihad Guest consentono inoltre ai membri di guadagnare e riscattare miglia rimanendo a casa. Etihad Guest è uno dei principali programmi di fidelizzazione, con nuove partnership aggiunte regolarmente, che offrono ai membri più opportunità con partner di viaggio e lifestyle. Yasser Al Yousuf, Vice President Commercial Partnerships, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Dato che i nostri ospiti rimangono a casa in questo momento difficile, restiamo impegnati, con la nostra rete di partner, a offrire benefici entusiasmanti e gratificanti ai nostri membri. Siamo orgogliosi di ciò che il nostro programma ha da offrire e ci concentriamo sull’assicurare che si evolva continuamente per offrire modi nuovi e innovativi per i membri di guadagnare e riscattare le loro miglia”. Gli Etihad Guest Members possono anche donare le loro miglia a enti di beneficenza, tra cui United Nations Refugee Agency (UNHCR) e Emirates Red Crescent. Le miglia donate verranno utilizzate per l’acquisto di attrezzature sanitarie essenziali tra cui ventilatori, guanti e maschere. I membri possono trovare ulteriori offerte online per riscattare miglia attraverso il Rewards Shop, con oltre 3.000 prodotti sull’Etihad Guest website.

ANA: IL PRIMO “SPACE AVATAR” ACCESSIBILE PUBBLICAMENTE E’ PRONTO PER IL LANCIO VERSO LA ISS – ANA HOLDINGS, avatarin Inc. che fa parte di ANA Group e Japan Aerospace Exploration Agency (“JAXA”) hanno annunciato un nuovo progetto sulla International Space Station (ISS), che rapprenterà la prima space avatar experience. Questo progetto è un risultato diretto del programma “AVATAR X” che è stato lanciato da ANA HD e JAXA nel settembre del 2018, nell’ambito della JAXA Space Innovation through Partnership and Co-creation initiative (“J-SPARC3”). avatarin svilupperà lo space avatar nel Japanese experiment module “Kibo” sulla ISS. In una prima mondiale, il grande pubblico sarà in grado di operare in remoto questo sistema di bordo e visualizzare il real-time video stream da una public, non-JAXA facility in Tokyo. Con la collaborazione di JAXA, utilizzando il Kibo’s paid utilization program, lo space avatar verrà lanciato sulla ISS a bordo del H-II Transfer Vehicle (HTV9) “KOUNOTORI9” e verrà installato sul Kibo module vicino a un finestrino. Chi opererà il sistema da terra avrà l’esperienza unica di vedere la Terra da bordo della ISS. Le operazioni dello space avatar system saranno rese disponibili in occasione di un evento che verrà annunciato e si terrà quest’anno a Tokyo. Informazioni dettagliate e aggiornamenti su questo evento saranno resi disponibili sul sito web di avatarin (https://avatarin.com).