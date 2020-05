SAS riapre diverse rotte a giugno

Sempre più paesi stanno allentando le loro restrizioni di viaggio, il che consente a SAS di riprendere i voli verso diverse destinazioni da giugno in poi. Ciò include principalmente i voli domestici all’interno e tra i paesi scandinavi, ma anche i voli per New York, Chicago e Amsterdam da Copenaghen.

In Svezia, SAS sta aggiungendo quattro destinazioni da Stoccolma Arlanda: Malmö, Ängelholm, Kalmar e Skellefteå. SAS riprende anche i voli da Stoccolma a Helsinki e Turku, in Finlandia. In Norvegia, dove SAS sta già servendo tutte le destinazioni nazionali, sarà ora possibile volare da Bergen e Stavanger a Copenaghen e da Stavanger ad Aberdeen.

Da Copenaghen, SAS sta riprendendo i voli internazionali per Amsterdam, New York e Chicago.

Oltre alle destinazioni e alle rotte che vengono ora aggiunte al programma, SAS prevede di offrire più voli e destinazioni poiché le raccomandazioni emesse da diversi paesi sono rilassate e la domanda di viaggi in Scandinavia e a livello globale aumenta.

La decisione di SAS di riprendere i voli e ampliare i servizi esistenti in tutti e tre i paesi significa che SAS raddoppierà la sua capacità a giugno, dall’equivalente di 15 a 30 aeromobili in servizio.

Per info visitare flysas.com.

Dal primo giugno:

ARN-SFT Stockholm – Skellefteå

Dal 2 giugno:

CPH-AAR Copenhagen – Aarhus

Dall’8 giugno:

CPH-AMS Copenhagen – Amsterdam

CPH-BGO Copenhagen – Bergen

CPH-SVG Copenhagen – Stavanger

SVG-ABZ Stavanger – Aberdeen

ARN-HEL Stockholm – Helsinki

ARN-TKU Stockholm – Turku

ARN-MMX Stockholm – Malmö

ARN-KLR Stockholm – Kalmar

Dal 10 giugno:

CPH-EWR Copenhagen – New York

CPH-ORD Copenhagen – Chicago

Dal 15 giugno:

ARN-AGH Stockholm – Ängelholm

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)