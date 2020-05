Delta Air Lines: ultimo atterraggio per i velivoli MD-88 e MD-90

Martedì 2 giugno, gli MD-88 e MD-90 di Delta effettueranno i loro final scheduled flights prima di dirigersi verso Blytheville, Ark., per il loro meritato ritiro. Per più di tre decenni nel caso degli MD-88, questi velivoli sono stati la colonna portante del domestic network della compagnia. Hanno anche svolto ruoli significativi durante alcuni dei momenti più impegnativi di Delta, oltre a contribuire al successo della compagnia aerea.

Anche ora, la pensione degli MD-88 e MD-90 segna un momento speciale per Delta, poiché la compagnia aerea si evolve in una compagnia più forte, migliore e più agile in mezzo alla pandemia COVID-19.

Il final MD-90 flight, opportunamente numerato DL90, arriverà ad Atlanta da Houston alle 9 a.m. circa. L’ultimo volo dell’MD-88, DL88, arriverà da Washington-Dulles alle 10 a.m.

Delta è l’ultima compagnia aerea statunitense a operare questi aerei, la cui storia non sarà mai dimenticata. Al culmine, Delta gestiva una flotta di 185 “Mad Dog” che effettuavano circa 900 voli giornalieri. Questi velivoli hanno trasportato milioni di clienti Delta durante la loro vita operativa.

Delta ha effettuato il suo ordine iniziale per 30 MD-88 nel gennaio 1986 con opzioni per altri 50. Otto degli aerei furono consegnati come MD-82, il precursore dell’MD-88, e successivamente modificati da Delta con l’advanced flight deck della MD-88 configuration.

L’MD-88 da 149 posti entrò per la prima volta nella flotta Delta nel gennaio 1988. L’MD-88 finale è stato consegnato nel dicembre 1993. A febbraio di quest’anno, prima della riduzione della flotta causata dalla pandemia, erano operativi 47 MD-88.

L’MD-88 ha svolto anche una serie di missioni speciali in Delta. Proprio l’anno scorso, quando gli uragani hanno devastato parti delle Bahamas, l’MD-88 è stato utilizzato in una missione umanitaria per portare rifornimenti ed evacuare i residenti al largo delle isole.

Delta fu cliente di lancio per l’MD-90 da 158 posti, che entrò in servizio commerciale nell’aprile 1995.

Come successore dell’MD-88, l’MD-90 ha migliorato le cost performance, con minori consumi e la possibilità di trasportare più carico. L’aeromobile ha offerto la flessibilità per fornire passenger and cargo services in un’ampia varietà di ambienti operativi, poiché si è comportato molto bene negli hot and high-altitude airports, consentendo a Delta di pianificare operazioni in tutto il Nord America, per short-haul and longer routes.

Delta inizialmente acquistò l’MD-90 per sostituire i suoi 727, ma quando McDonnell Douglas fu acquisita da Boeing nel 1997, Delta cancellò il resto dei suoi MD-90 e iniziò ad acquistare i Boeing 737-800. Delta ha ampliato la MD-90 fleet tra il 2009 e il 2013 quando ha acquisito e rinnovato 49 MD-90 usati.

A febbraio, prima della riduzione della flotta causata dalla pandemia, erano attivi 29 MD-90.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)