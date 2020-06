Ryanair riprende i collegamenti con l’Italia: 500 rotte dal primo luglio

Ryanair oggi ha annunciato che riprenderà i collegamenti con l’Italia dal 21 giugno, incrementando il numero di rotte e la loro frequenza a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

“Mentre l’Italia si preparara per la ripresa dei viaggi nazionali ed internazionali a partire dal 3 giugno, Ryanair invita i viaggiatori a cominciare a pianificare le vacanze estive e a celebrare l’Europa che sta superando con successo una delle sue sfide più impegnative”, afferma la compagnia.

“Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte: l’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche piú ricercate sul sito ryanair.com dai visitatori provenienti da Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Polonia. Tra gli utenti italiani, le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono quelle di mare come Grecia, Cipro, Malta, Spagna ed Israele. Ryanair è orgogliosa di continuare a servire 29 aeroporti in Italia con collegamenti diretti alle regioni tutto l’anno a sostegno dell’economia e del turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro”, continua Ryanair.

Chiara Ravara, Head of International Communications, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 500 rotte da e per l’Italia a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Alcune rotte sarano già disponibili dal 21 giugno. Siamo fieri di servire 29 aeroporti in Italia e non vediamo l’ora di far ricongiungere parenti ed amici e di far volare milioni di turisti che contribuiranno alla ripresa delle economie regionali e alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro. Ora che l’Europa è aperta ai viaggiatori, coloro che hanno subito la cancellazione del proprio volo nei mesi scorsi a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19, avranno l’opportunità di utilizzare il proprio voucher Ryanair. Per celebrare la revoca delle restrizioni di viaggio e la riapertura di 500 rotte in Italia, Ryanair ha messo in vendita biglietti a partire da €39,99 a tratta, per viaggi nei mesi di luglio ed agosto. La prenotazione dovrà essere effettuata entro la mezzanotte di sabato 6 giugno”.

(Ufficio Stampa Ryanair)