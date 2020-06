News Brevi – 15.06.2020

ETIHAD AIRWAYS OPERA IL SUO PRIMO VOLO VERSO IL COSTA RICA – Etihad Airways ha operato il suo primo volo in assoluto da Abu Dhabi a San Jose, capitale del Costa Rica. Il goodwill flight ha trasportato cittadini costaricani che tornavano a casa e aiuti umanitari del governo degli Emirati Arabi Uniti, per aiutare il Costa Rica nella sua lotta contro COVID-19. Il Boeing 787-9 trasportava anche cittadini dominicani di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti e il volo è atterrato a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, prima di continuare verso il Costa Rica. A seguito della sospensione di tutti i normali voli passeggeri da e verso gli Emirati Arabi Uniti il 24 marzo, Etihad ha operato servizi umanitari speciali in 34 città del mondo, che al momento non sono tutte servite dal network di voli passeggeri o cargo della compagnia aerea. Queste includono Bogotà, L’Avana, Santo Domingo, Bucarest, Grozny, Kiev, Larnaca, Podgorica, Tirana, Yerevan, Zagabria, Auckland, Bhubaneswar, Bishkek, Dushanbe, Dhaka, Erbil, Kabul, Lucknow, Makhachkala, Addis Abeba, Antananarivo, Bamako, Banjul, Conakry, Freetown, Harare, Kinshasa, Moroni, N’Djamena, Niamey e Nouakchott. La compagnia aerea inoltre ha recentemente operato special humanitarian flights per trasportare merci umanitarie essenziali per i territori palestinesi.

KLM: MISURE PRECAUZIONALI PER GARANTIRE VOLI SICURI – In risposta alla lettera del parlamento e al RIVM, KLM scrive: “Sin dall’inizio, KLM ha adottato misure precauzionali per garantire che possa svolgere le proprie operazioni in modo sicuro, comodo e responsabile. Le raccomandazioni emesse dalle Netherlands health authorities RIVM confermano che è sicuro volare. I voli di KLM soddisfano i più alti standard di sicurezza e igiene. Il distanziamento sociale non è sempre possibile a bordo di un aereo. KLM ha fornito una protezione aggiuntiva ai passeggeri e all’equipaggio adottando una vasta gamma di misure. La salute di tutti a bordo è la nostra priorità principale. Dall’11 maggio, i passeggeri e l’equipaggio a bordo di tutti i voli KLM indossano maschere (che coprono bocca e naso), riducendo ulteriormente i rischi. I nostri aerei verranno puliti ancora più regolarmente e i momenti di contatto saranno ridotti al minimo. KLM ha inoltre adottato varie misure prima e dopo l’imbarco a Schiphol. Ciò include una chiara comunicazione sul distanziamento sociale al check-in, ai gates e service/transfer desks. Vari servizi ora possono essere pagati solo con carta di debito o di credito. Anche le procedure di imbarco sono state adattate. KLM controllerà i passeggeri per voli specifici, con misure diverse per destinazione, che vanno dalla dichiarazione di salute alla misurazione della temperatura. Questo varia a seconda delle leggi della destinazione del passeggero. Gli aeromobili KLM sono dotati di filtri HEPA, garantendo aria in cabina pulita e di alta qualità che viene regolarmente fatta circolare. Inoltre, i passeggeri siedono tutti nella stessa direzione, il che significa che c’è poca interazione faccia a faccia, con gli schienali dei sedili che formano una barriera che impedisce la trasmissione in avanti e indietro nella cabina. KLM mantiene contatti giornalieri con le autorità olandesi, con specialisti della salute collegati all’OMS, all’ECDC e al RIVM, nonché con gli organismi di trasporto aereo IATA ed EASA”.