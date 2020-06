News Brevi – 16.06.2020

DELTA INCREMENTA I VOLI A LUGLIO – Con la riapertura delle economie e l’abolizione delle restrizioni alle frontiere, Delta aggiungerà quasi 1.000 voli a livello di sistema a luglio. “La fiducia in un’esperienza di viaggio sicura è la chiave per un recupero di successo”, ha dichiarato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning. “Mentre stiamo ricostruendo la nostra rete in patria e all’estero, è ancora più importante che forniamo i più elevati standard di sicurezza, spazio e pulizia del settore, quindi quando i nostri clienti sono pronti a viaggiare, siamo pronti per loro (leggi anche qui)”. I clienti hanno anche la flessibilità di cambiare i loro piani senza costi per un anno, per i nuovi voli acquistati fino al 30 giugno. Anche con la modesta crescita della domanda, il programma di luglio di Delta sarà circa il 70% più piccolo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, comprese riduzioni di circa il 65% per i viaggi interni negli Stati Uniti e di quasi il 75% per quelli internazionali. Negli Stati Uniti e in Canada, Delta continuerà ad aggiungere più connettività tra i principali mercati, con particolare attenzione ai principali hub come Atlanta, Detroit, Minneapolis e Salt Lake City. In attesa di un allentamento delle restrizioni alle frontiere, Delta riprenderà il servizio verso due destinazioni estive: il servizio quattro volte alla settimana da New York-JFK a Lisbona e il servizio giornaliero da JFK ad Atene. Delta sta inoltre espandendo la propria attenzione sui voli hub-to-hub verso i mercati costieri aggiungendo un servizio quadruplo settimanale da Boston ad Amsterdam e un servizio giornaliero da Seattle ad Amsterdam. Sarà riavviato anche il servizio da Detroit a Parigi-Charles De Gaulle.

AMERICAN AIRLINES RAFFORZA IL REQUISITO DELLA MASCHERA A BORDO – American Airlines ha annunciato una politica più forte riguardo i customer face coverings, come parte del suo impegno per la sicurezza e il benessere dei clienti e dei membri del team. American, come le altre compagnie aeree statunitensi, richiede già ai clienti di indossare una copertura per il viso a bordo degli aerei. American applica già questa politica al gate e negherà l’imbarco ai clienti che non la rispettano. La compagnia ora può anche negare i viaggi futuri per i clienti che si rifiutano di indossare una copertura per il viso. American ha apportato questa modifica dopo aver collaborato con Airlines for America per una risposta a livello di settore. “Riteniamo che il face covering requirement sia importante, quindi i clienti noteranno più promemoria della nostra policy mentre viaggiano con noi, sia in aeroporto che in volo”, afferma American Airlines. Alcuni passeggeri sono esenti dall’obbligo, come i bambini piccoli, persone con disabilità o motivi medici per i quali non possono indossare un rivestimento facciale. La policy inoltre non si applica quando si mangia o si beve. I dettagli della policy aggiornata per i rivestimenti per il viso saranno comunicati ai membri del team di American Airlines questa settimana, con entrata in vigore il 16 giugno. American richiede inoltre ai membri del team di indossare rivestimenti per il viso mentre sono al lavoro.

NORBLAST: COLLAUDO MACCHINE A DISTANZA PER SECONDO MONA – In piena emergenza Covid19 il Gruppo Norblast, realtà italiana specializzata nella progettazione e costruzione di macchine sabbiatrici e pallinatrici per trattamenti superficiali ad alto valore tecnologico, mantiene la continuità operativa inaugurando una best practice vincente che potrà rivelarsi efficace anche al termine di questa complessa contingenza storica. La parziale chiusura delle attività produttive e il divieto di effettuare trasferte di lavoro, hanno stimolato il team Norblast a individuare una modalità operativa valida per assistere i propri clienti da remoto nella delicatissima fase di avviamento e collaudo di una nuova macchina. “In questo momento di crisi e rallentamento – spiega Stefano Bernardi, product manager di Norblast – era necessario proseguire con il collaudo di quelle macchine che avevano concluso le fasi di progettazione e assemblaggio che in condizioni normali si svolgono presso la nostra sede con la presenza fisica dei clienti”. Con questo approccio Norblast ha individuato una modalità operativa che si rivelerà efficace anche in futuro e al di fuori del contesto della pandemia, in virtù della capacità di veicolare al cliente un valore aggiunto. Un successo testimoniato anche dalla soddisfazione di Secondo Mona, l’azienda di fama internazionale specializzata in carrelli di atterraggio, primo cliente di Norblast a saggiare con successo la nuova modalità di collaudo a distanza.

IATA: URGENTE SUPPORTO PER L’AVIAZIONE IN AMERICA LATINA E CARAIBI – L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato un appello urgente ai governi dell’America Latina e dei Caraibi affinché adottino misure specifiche per aiutare il settore dell’aviazione a sopravvivere alla peggiore crisi di sempre. Le chiusure delle frontiere e le restrizioni ai viaggi hanno avuto un grave impatto sull’aviazione per più di tre mesi e, con COVID-19 ancora molto presente nella regione, un riavvio del settore in molti paesi sembra a distanza di mesi. Questa situazione è insostenibile e si rischia il collasso dell’intero settore. “Questa è la nostra ultima possibilità di sopravvivere a questa crisi. Il tempo è contro di noi, in un settore che cerca chiarezza sulle tempistiche per riavviare le operazioni. Nessun settore ha la liquidità per rimanere a galla durante un periodo di fermo di quattro o cinque mesi. Riconosciamo gli sforzi compiuti dalle autorità nella lotta contro questa pandemia, ma il trasporto aereo è essenziale per la nostra regione”, ha affermato Peter Cerdá, IATA Regional Vice President for the Americas. Il traffico passeggeri delle compagnie aeree dell’America Latina e dei Caraibi è diminuito del 96% in aprile. Anche se Brasile, Cile e Messico hanno registrato operazioni limitate ad aprile, hanno comunque mostrato riduzioni del traffico (RPK) di oltre il 90%. “La connettività aerea e i relativi benefici socio-economici in tutta la regione sono a rischio. L’aspettativa è che diversi paesi alla fine consentiranno la ripresa delle operazioni in date diverse. È quindi essenziale che i principali attori e governi del settore lavorino insieme per facilitare il riavvio delle operazioni aeree in modo sicuro, efficiente e armonizzato”, afferma IATA.

ETIHAD E MANCHESTER CITY A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA “CITYZENS GIVING FOR RECOVERY” – Etihad Airways, insieme al suo partner Manchester City, ha svelato una maglia da gara in riconoscimento degli sforzi globali per iniziare la ripresa dall’impatto di COVID-19. Etihad sta dedicando la parte anteriore dello spazio sulle magliette, di solito con il logo Etihad, alla campagna “Cityzens Giving For Recovery”. Robin Kamark, Chief Commercial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Restituire alla comunità è una priorità per Etihad e un impegno che prendiamo sul serio come organizzazione. Mentre ci muoviamo attraverso un nuovo mondo, il recupero è fondamentale per tornare in piedi e ricominciare da capo, più forti di prima”. Accanto alla campagna “Cityzens Giving for Recovery”, Etihad ha lanciato “Etihad Wellness”, un programma completo di igiene e salute per offrire agli ospiti tranquillità quando scelgono di volare di nuovo.