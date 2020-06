Ryanair lancia 11 nuove rotte verso l’Ucraina per l’estate 2020

Ryanair oggi ha annunciato 11 nuove rotte dall’Italia verso l’Ucraina, aggiungendo 28 frequenze settimanali a partire dal 6 luglio come parte della programmazione estiva 2020.

I nuovi collegamanti Ryanair dall’Italia all’Ucraina per l’estate 2020 includono:

· 4 nuove rotte da Bergamo a: Kharkiv (2 frequenze a settimana), Kyiv (4 frequenze a settimana), Lviv (2 frequenze a settimana), Odessa (2 frequenze a settimana).

· 3 nuove rotte da Bologna a: Kyiv (3 frequenze a settimana), Lviv (2 frequenze a settimana), Odessa (2 frequenze a settimana).

· 1 nuova rotta da Catania a Kyiv (2 frequenze a settimana).

· 3 nuove rotte da Roma Fiumicino a: Kyiv (5 frequenze a settimana), Lviv (2 frequenze a settimana), Odessa (2 frequenze a settimana).

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare 11 nuove rotte tra Italia e Ucraina come parte del nostro programma estivo 2020. I clienti in Italia possono ora prenotare voli per Kharkiv, Kyiv, Lviv e Odessa per godere di una pausa tanto necessaria quest’estate. Ryanair non vede l’ora di riunire amici e famiglie, riavviare l’economia europea e consentire alle persone di tornare al lavoro. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale sul nostro network europeo a partire 23,99 Euro a tratta, per viaggi fino alla fine di agosto 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì (17 giugno). Dal momento che queste tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

(Ufficio Stampa Ryanair)