Lufthansa Group offre la garanzia sul volo di ritorno

Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines offrono non solo opzioni di riprenotazione flessibili ma anche una “basic return flight guarantee” su tutte le rotte europee e quindi una sicurezza aggiuntiva. La garanzia del volo di ritorno si applica a tutti i clienti indipendentemente dalla tariffa prenotata. Saranno riportati in Germania, Austria o Svizzera con le compagnie aeree di Lufthansa Group, se necessario anche con un volo speciale di rimpatrio.

Inoltre, le tariffe Economy Classic e Business Saver sulle rotte europee saranno estese, in collaborazione con AXA Partners insurance, con ulteriori componenti di garanzia per formare un “all-round carefree package”. Nel caso in cui i viaggiatori non siano autorizzati ad entrare nel paese di destinazione, ad esempio a causa di alta temperatura, o se una quarantena nella destinazione diventa necessaria dopo un test coronavirus, l’assicurazione coprirà i costi della quarantena o del trasporto medico di ritorno. Inoltre, in collaborazione con AXA, la tariffa offre l’opportunità di usufruire di una consulenza medica per telefono e di parlare con un medico di lingua tedesca tramite videochiamata. Sono inoltre coperti i costi aggiuntivi dell’hotel dovuti a possibili costi di quarantena o di trasporto, ad esempio se il volo di ritorno parte da un altro aeroporto nel paese di vacanza. Vengono rimborsati anche i costi di cancellazione per soggiorni in hotel non utilizzati ed escursioni.

Infine, le tariffe Economy e Business Flex sulle rotte europee vengono estese con l’opzione “Bring me Home Now”. Ai clienti di Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines verrà garantito il volo di ritorno il più presto possibile con le compagnie aeree di Lufthansa Group. Su richiesta, saranno trasportati sul prossimo volo Lufthansa Group prenotabile e riportati in Germania, Austria o Svizzera. La prenotazione di un volo di ritorno precedente è sempre gratuita. Non ci sono costi di cambio prenotazione né una differenza di tariffa.

“Abbiamo parlato con molti clienti nelle ultime settimane al fine di comprendere meglio le esigenze ma anche i problemi relativi ai viaggi nei periodi del Coronavirus”, afferma Christina Foerster, Member of the Board Customer & Corporate Responsibility. “Con questa nuova offerta, finora unica, vogliamo contribuire a garantire che i nostri ospiti possano trascorrere le vacanze estive in Europa il più spensieratamente possibile”.

Le opzioni aggiuntive nelle tariffe sopra menzionate saranno disponibili dal 25 giugno e fino alla fine di agosto tramite i canali di vendita diretta nei mercati nazionali di Lufthansa Group in Germania, Austria e Svizzera. Tutti i viaggi con una data di volo di ritorno fino alla fine di gennaio 2021 sono coperti, per cui le tariffe non diventeranno più costose, ma saranno estese per includere i servizi di cui sopra gratuitamente per il cliente.

“Nello scambio con i nostri clienti, notiamo che le prenotazioni di voli vengono effettuate in breve tempo al momento, poiché molti ospiti ritengono che le prenotazioni a lungo termine siano troppo incerte. Con le return journey options, vogliamo offrire la sicurezza necessaria per questo”, commenta Andreas Otto, Austrian Airlines CCO.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Swiss International Air Lines – Austrian Airlines)