Emirates offre collegamenti attraverso Dubai per 40 città

Emirates ha annunciato che offrirà scheduled flights verso ulteriori 10 città: Colombo (dal 20 giugno), Sialkot (24 giugno), Istanbul (dal 25 giugno); Auckland, Beirut, Bruxelles, Hanoi e Ho Chi Minh City (dal 1° luglio); Barcellona e Washington DC (dal 15 luglio).

I voli Emirates da Sri Lanka, Vietnam e Pakistan trasporteranno solo passeggeri in uscita verso gli Emirati Arabi Uniti e le destinazioni successive.

Questo porterà il numero totale di destinazioni Emirates offerte ai viaggiatori a 40, fornendo più opzioni per i clienti.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Grazie al supporto e alla collaborazione delle autorità degli Emirati Arabi Uniti, Emirates è in grado di fornire viaggi fluidi e sicuri per coloro che hanno bisogno di viaggiare e non vediamo l’ora di aggiungere voli verso più destinazioni nelle prossime settimane. Il recente annuncio del governo degli Emirati Arabi Uniti di facilitare i viaggi per i cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti mostra l’approccio che il nostro paese sta adottando riguardo alla ripresa delle attività economiche e, man mano che torneremo gradualmente ai servizi regolari, la priorità numero uno di Emirates sarà sempre la salute e la sicurezza dei nostri clienti, dei nostri equipaggi e delle nostre comunità”.

Inoltre, Emirates aggiungerà voli per le seguenti città a luglio: London Heathrow, Manchester, Francoforte, Parigi, Zurigo, Madrid, Amsterdam, Copenaghen, Dublino, New York-JFK, Toronto, Kuala Lumpur, Singapore e Hong Kong.

I clienti possono prenotare voli tra destinazioni in Medio Oriente, Asia-Pacifico ed Europa o nelle Americhe, con un comodo collegamento a Dubai, purché soddisfino i requisiti di accesso ai viaggi e all’immigrazione del proprio paese di destinazione.

Le prenotazioni possono essere effettuate online su emirates.com o tramite agenzie di viaggio. I clienti possono trovare maggiori informazioni sui voli Emirates e sui servizi attuali su: www.emirates.com/wherewefly.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, salviettine disinfettanti per tutti i clienti. Per ulteriori informazioni su queste misure e sui servizi disponibili su ciascun volo, visitare: www.emirates.com/yoursafety.

Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e i criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)