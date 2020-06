Gulfstream vende l’ultimo G550 disponibile in commercio

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi di aver venduto l’ultimo Gulfstream G550 disponibile in commercio, aprendo la strada alla chiusura della produzione del velivolo. Il final commercial aircraft verrà consegnato a un cliente nel 2021.

“Il G550 ha fissato gli standard per i successivi aeromobili e l’industria”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Con oltre 600 aerei in servizio, il G550 si è guadagnato il posto di leader nel settore della business aviation. Le sue innovazioni tecnologiche e i miglioramenti della sicurezza hanno fatto guadagnare al team di sviluppo del G550 il prestigioso Robert J. Collier Trophy nel 2003. Mentre la produzione del G550 finirà, il nostro supporto dell’aeromobile leader del settore continuerà. Con oltre 30 company-owned and factory-authorized service centers nei cinque continenti, nonché la capacità di produrre e acquistare parti, siamo ben preparati a continuare a offrire ai proprietari di G550 il massimo livello di supporto”.

Annunciato nel 2000, il G550 è entrato in servizio nel 2003 come piattaforma di lancio per il Gulfstream PlaneView flight deck. Il suo range elevato e le high-altitude capabilities pongono l’aereo ai vertici della sua classe, come dimostrano i suoi oltre 55 record di velocità.

“Nell’ultimo decennio Gulfstream ha consolidato la sua reputazione fornendo high speed and ultralong range”, ha affermato Burns. “Sappiamo quello che vogliono i nostri clienti: la capacità di volare regolarmente e comodamente a Mach 0.90, quindi è lì che continueremo a concentrarci. Le nostre più recenti offerte di large-cabin, con l’high-speed Gulfstream G650ER e i next-generation Gulfstream G500 e Gulfstream G600, continuano questo patrimonio offrendo sicurezza, innovazione e performance eccezionali, rendendole ideali per commercial and special missions operations”.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)