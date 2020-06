IATA: peggiora la stima dell’impatto di Covid-19 sull’aviazione in Europa

L’International Air Transport Association (IATA) ha rivelato una nuova ricerca che mostra come gli impatti sull’industria aeronautica europea e sulle economie causate dalla chiusura del traffico aereo a causa della pandemia COVID-19 sono peggiorati nelle ultime settimane.

“Le compagnie aeree in Europa dovrebbero perdere $21,5 miliardi nel 2020, con una domanda di passeggeri in calo di oltre la metà. Ciò mette a rischio tra 6-7 milioni di posti di lavoro sostenuti dal trasporto aereo nella sola Europa. Una ripresa accelerata del trasporto aereo in Europa è fondamentale per evitare il peggio da questi impatti. Ciò può essere ottenuto attraverso l’azione dei governi in due settori prioritari:

– Un riavvio coordinato dei viaggi aerei, con l’apertura delle frontiere (compresa l’eliminazione della quarantena) e regole operative basate sulla guidance sanitaria dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) e a livello europeo dell’European Aviation Safety Agency (EASA) e dell’European Centre for Disease Control (ECDC).

– Continuo supporto finanziario e regolamentare, in particolare aiuti finanziari diretti, un’estensione della rinuncia alla 80-20 slot rule e sgravio da imposte e tasse”, afferma IATA.

“COVID-19 ha messo in ginocchio le economie europee e l’industria dell’aviazione è stata particolarmente colpita. Il recente ottimismo sull’apertura delle frontiere di Schengen non dovrebbe oscurare la gravità critica della situazione. In tutta Europa, sono a rischio più di sei milioni di posti di lavoro nel settore aereo e nelle imprese sostenute dall’aviazione. Migliaia di posti di lavoro sono già stati persi a causa della chiusura del traffico aereo. Per la nostra prosperità futura è indispensabile che il settore recuperi il più presto possibile”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

L’ultima valutazione di IATA Economics mostra che le prospettive a livello nazionale sono peggiorate per i principali mercati dell’aviazione in Europa da aprile. Ad esempio, il numero di passeggeri, le entrate delle compagnie aeree, i posti di lavoro a rischio e gli impatti sul PIL per i cinque maggiori mercati europei sono diminuiti in tutte le metriche.

“È essenziale che i governi si coordinino per riavviare la connettività aerea in modo coerente e in linea con le migliori pratiche internazionali. Gli orientamenti stabiliti dall’ICAO sono sostanzialmente coerenti con le misure raccomandate da EASA/ECDC e raggiungono il giusto equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la possibilità di servizi aerei praticabili. Le misure, compresa una pulizia più approfondita e frequente e l’uso di maschere per il viso, riducono ulteriormente il già basso rischio di trasmissione a bordo. Altre misure, come lo screening aeroportuale ove appropriato, scoraggiando i passeggeri sintomatici dal viaggio e protocolli di destinazione sicuri, possono anche ridurre il ruolo dell’aviazione come potenziale fonte di reinfezione internazionale e rendere superflua la quarantena”, afferma IATA.

“Le misure di quarantena rappresentano un enorme ostacolo al recupero del traffico aereo. Il nostro ultimo sondaggio sui passeggeri mostra che il 78% delle persone in Francia, il 76% in Germania e l’83% nel Regno Unito non viaggeranno se è in atto una quarantena. Pertanto, i governi che desiderano riaprire le proprie economie hanno bisogno di una soluzione alternativa e basata sul rischio. La risposta è una strategia che combina misure sanitarie coordinate e coerenti a livello internazionale per i viaggi aerei con piani nazionali efficaci per la gestione di COVID-19”, ha affermato Schvartzman.

“Molti governi europei hanno riconosciuto l’importanza strategica delle loro industrie aeronautiche e hanno fornito supporto. È importante notare, tuttavia, che gran parte dell’aiuto finanziario è stato sotto forma di prestiti, che si stanno aggiungendo all’onere del debito per le compagnie aeree, ostacolando la loro capacità di investire in nuovi servizi, aeromobili più puliti e ampliamento dell’occupazione.

Siamo grati ai governi che finora hanno fornito assistenza al nostro settore. Tali azioni hanno salvato migliaia di posti di lavoro e stanno permettendo alle compagnie aeree di mantenere attiva la connettività. Ma temo che il peggio possa ancora venire. Le compagnie aeree si affidano alla stagione estiva per fornire un cuscino finanziario per i mesi invernali più difficili. Ma sappiamo che le compagnie aeree europee dovrebbero perdere $21 miliardi quest’anno. Non ci sarà nessun cuscino estivo. Le misure di soccorso continue saranno essenziali per minimizzare le perdite di posti di lavoro e mantenere i collegamenti. Invitiamo i regolatori europei a dare la priorità all’estensione alla rinuncia concessa per le slot use rules e di prendere in considerazione altre forme di aiuto finanziario che non si aggiungano al crescente onere del debito che grava sulle compagnie aeree”, ha concluso Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)