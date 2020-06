Airbus migliora le capacità di addestramento dei German Eurofighter pilots

Airbus, in qualità di main contractor nel Pilot Synthetic Training System (PSTS) consortium, ha ottenuto due contratti per estendere l’Eurofighter PSTS alla Main Operating Base (MOB) di Laage e introdurre state-of-the-art simulator cockpits nelle Eurofighter MOB in Germania.

Il primo contratto include l’aggiornamento di Full Mission Simulator (FMS) e Cockpit Trainers (CT) esistenti a Laage e la fornitura di due FMS aggiuntivi secondo il nuovo standard, estendendo la capacità di addestramento da due a quattro simulatori. Ciò consentirà all’Aeronautica militare tedesca di svolgere four-ship training in un’unica posizione e multi-ship training in posizioni distribuite nel network. Grazie al nuovo design dei Visual Display Systems, l’edificio può ospitare i quattro FMS all’interno delle simulator halls esistenti senza importanti adattamenti dell’infrastruttura.

Il secondo contratto prevede la sostituzione di 10 cockpit negli FMS e CT in tutte le German Eurofighter bases a Neuburg, Laage, Wittmund, Nörvenich e la Central Integration Facility presso Airbus Manching.

Con l’introduzione delle modern cockpit replicas all’interno del PSTS, un importante sottosistema di tutti i simulatori Eurofighter sarà rinnovato per garantire le migliori performance per il prossimo decennio. Tutti i PSTS cockpits per i MOB tedeschi saranno dotati di una suite completa di cockpit displays and control panels, tra cui un head-up-display di nuova concezione.

Comprenderanno anche un G-seat motion cueing system, un anti-G inflation system e un breathing air system, il tutto controllato da un cockpit linkage system sviluppato da Airbus. L’intero abitacolo sarà compatibile con gli occhiali per la visione notturna.

L’FMS sarà dotato di uno state-of-the-art LED projection system, che fornisce una vista ad alta risoluzione per i piloti, indipendentemente dall’ora, dal giorno e dalle condizioni meteorologiche in cui si svolge l’addestramento. Inoltre, introducendo un concetto comune per computer racks, power supplies and emergency equipment in tutti i dispositivi, è stata creata una base per futuri aggiornamenti dei restanti MOB tedeschi.

Il consorzio PSTS è il risultato di un accordo di collaborazione tra i ministeri della difesa tedesco e spagnolo ed è composto da tre partner: Airbus Defence and Space, Indra e CAE, di cui Airbus è il main contractor. Lo sviluppo del PSTS è intrinsecamente legato ai miglioramenti con cui sono state rafforzate le capacità e le performance dell’Eurofighter, sottolineando in particolare electronic defence systems, state-of-the-art avionics avionics e il nuovo CAPTOR-E radar.

(Ufficio Stampa Airbus)