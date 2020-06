Embraer consegna il terzo C-390 Millennium alla Brazilian Air Force

Embraer ha consegnato il terzo multi-mission medium airlift C-390 Millennium della serie alla Brazilian Air Force (FAB). L’aeromobile sarà operato dal First Troop Transport Group (1° GGT). Simile alle prime due unità consegnate nel 2019 e alle altre 25 che verranno consegnate al FAB, questa terza unità è pronta per eseguire aerial refueling missions, con la KC-390 Millennium designation

Il C-390 Millennium è stato sviluppato come un progetto congiunto tra l’aeronautica brasiliana e Embraer per stabilire nuovi standard di efficienza e produttività nella sua categoria, offrendo al contempo il life-cycle cost più basso nel medium airlift market. L’aeromobile, che ha anche ricevuto ordini dal governo portoghese, può eseguire una varietà di missioni militari e civili, tra cui humanitarian missions, medical evacuation, search and rescue, aerial firefighting, cargo and troop transport, aerial delivery and aerial refueling.

“Ricevere il terzo KC-390 Millennium è motivo di grande soddisfazione per l’aeronautica, perché supporterà le missioni già in corso dagli altri due aerei. Il più grande esempio è l’uso dell’aeromobile per il trasporto aereo di forniture e attrezzature per la lotta e la prevenzione a COVID-19, nell’ambito dell’operazione coordinata dal Ministero della Difesa, che rappresenta un’importante iniziativa per la società brasiliana”, ha affermato il Brazilian Air Force Commander, Lieutenant-Brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez.

“Siamo orgogliosi di vedere il C-390 Millennium in servizio e di assistere alla soddisfazione del cliente per la comprovata combinazione di requisiti, come definita da FAB, e dimostrata dall’aeromobile, come sviluppato da Embraer”, ha affermato Jackson Schneider, President and CEO of Embraer Defense & Security. “Il C-390 Millennium è stato utilizzato con successo nelle missioni umanitarie della FAB per combattere il COVID-19, dimostrando, in pratica, le sue capacità operative e la sua importanza per il paese”.

Dalla fine di marzo 2020, l’aeronautica brasiliana ha utilizzato due velivoli KC-390 Millennium in missioni che hanno trasportato tonnellate di rifornimenti essenziali per combattere il COVID-19 in Brasile.

Dotato di due motori turbofan International Aero Engines V2500, avionica di ultima generazione, una rampa posteriore e un avanzato sistema di movimentazione del carico, il C-390 Millennium è in grado di trasportare fino a 26 tonnellate ad una velocità massima di 470 nodi (870 km/h), con capacità di operare anche da piste non asfaltate o danneggiate. Il velivolo può trasportare truppe, pallet, veicoli a ruote corazzati ed elicotteri.

Al fine di massimizzare la disponibilità operativa della flotta KC-390 Millennium nell’adempimento di varie missioni, FAB ed Embraer Services & Support hanno firmato un completo five-year services and support contract.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)