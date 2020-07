Emirates riprende gli on-ground services per i premium customers

Dal 1° luglio i clienti premium di Emirates potranno nuovamente usufruire del Chauffeur Drive Service (CDS) e della airport lounge presso l’hub di Dubai, con il riavvio di questi servizi a seguito di una revisione completa di salute e sicurezza.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti.

Per iniziare, Emirates aprirà una lounge nel Terminal 3 Concourse B al Dubai International Airport (DXB), per servire i First Class, Business Class and eligible Emirates Skywards members il 1° luglio. Gli ospiti della lounge entreranno attraverso cancelli biometrici utilizzando il riconoscimento facciale per ridurre il contatto. Altre lounges Emirates a Dubai e in tutto il mondo dovrebbero essere aperte nei prossimi mesi.

Lo spazio di 9.209 metri quadrati a DXB offrirà ai clienti premium di Emirates un posto tranquillo per rilassarsi e ricaricarsi prima del volo, operando con una capacità di posti a sedere ridotta e uno spazio maggiore tra i posti occupati per favorire le distanze sociali. Le maschere sono obbligatorie nella lounge, così come in aeroporto.

Le strutture e i servizi della lounge sono stati modificati per garantire il comfort del cliente in conformità con i più elevati standard di salute e sicurezza, riducendo il contatto e il rischio di infezione. Il cibo è ora offerto in confezioni igienicamente sigillate, comprese le opzioni vegetariane, invece di un’offerta a buffet. Le bevande gratuite, compresi gli alcolici, saranno offerte in bottiglie da una porzione. Vino e champagne, serviti da bottiglie condivise, saranno temporaneamente non disponibili.

La lounge sarà igienizzata alla fine di ogni giornata. Inoltre, per tutto il giorno, i dipendenti disinfetteranno ogni posto e tavolo dopo che ogni cliente se ne sarà andato. I dipendenti di Emirates Lounge indosseranno dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il 1° luglio Emirates riprenderà anche il Chauffeur Drive service per i clienti di First e Business Class a Dubai e in altre città. Le auto vengono pulite e disinfettate dentro e fuori alla fine di ogni turno. I conducenti a Dubai indosseranno maschere e guanti e saranno sottoposti a severi controlli per assicurarsi che siano adatti al lavoro. I punti “high touch” del veicolo come le maniglie delle portiere e le maniglie dei bagagli di ciascun cliente saranno disinfettati alla fine del viaggio. I seggiolini auto per bambini sono disponibili su richiesta e vengono disinfettati e quindi avvolti in una pellicola dopo ogni utilizzo. Ogni auto sarà limitata a 3 clienti e le maschere sono obbligatorie per i passeggeri a Dubai. Veicoli più grandi, che possono ospitare 4 passeggeri, sono disponibili su richiesta.

In aeroporto sono state messe in atto molteplici misure per garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori, inclusa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, disinfettante per le mani e salviette antibatteriche per tutti i clienti. Dubai International Airport impiega inoltre una migliore disinfezione e pulizia profonda in tutto il terminal.

A bordo, i clienti premium continuano a godere di privacy nelle Emirates First Class Suites e di un ampio comfort sui sedili Business Class di Emirates, con la garanzia dei più alti livelli di igiene. Per mitigare il contatto in cabina, i servizi di bordo sono stati modificati e le aree sociali tra cui l’A380 onboard lounge sono state chiuse. L’equipaggio di cabina è vestito con DPI e Emirates ha anche aggiunto un cabin service assistant (CSA) a complemento dell’equipaggio sui voli di durata superiore a 1,5 ore, per garantire che i lavatories vengano puliti a intervalli frequenti.

Le moderne cabine degli aerei Emirates sono dotate di filtri dell’aria HEPA avanzati che rimuovono il 99,97% dei virus ed eliminano polvere, allergeni e germi dall’aria della cabina per un ambiente di bordo più sano e sicuro. Dopo il viaggio e l’atterraggio a Dubai, ciascun velivolo passerà attraverso processi avanzati di pulizia e disinfezione per garantire sicurezza e servizi igienico-sanitari adeguati.

Per ulteriori informazioni su queste misure e sui servizi disponibili su ciascun volo, visitare: www.emirates.com/yoursafety.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)