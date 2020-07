Vueling lancia una promo per volare nel 2021 verso le principali destinazioni europee

Inizia oggi la speciale promo di Vueling: fino al 5 luglio, è attiva infatti una promozione flash che permette ai viaggiatori di organizzare già il prossimo viaggio del 2021. I posti disponibili sono limitati e solo i più veloci riusciranno a risparmiare fino al 21% su tutti i voli attualmente in vendita.

Con il codice sconto 21DISCOUNT infatti è già possibile acquistare un voucher per le vacanze dell’anno prossimo valido per tutte le destinazioni servite dalla compagnia con possibilità di visitare quindi alcune delle città europee e nel mondo più affascinanti di sempre come Barcellona, Parigi, Londra ma anche Amsterdam, Ibiza e Santorini.

Il codice è valido per chi viaggia dal 1°gennaio fino al 30 settembre 2021, su tutte le tariffe della compagnia: la BASIC, ideale per viaggiare leggeri; OPTIMA per chi preferisce scegliere il posto e portare con sé anche un bagaglio in stiva fino a 23 kg; FAMILY, perfetta per le famiglie che oltre alla necessità di avere un bagaglio a mano e uno da stiva, desiderano scegliere posti vicini a bordo e optare per l’imbarco prioritario, se hanno bambini sotto i 2 anni di età.

Per usufruire del codice, basta andare sul sito vueling.com o direttamente sull’app della compagnia e inserirlo al momento della prenotazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)