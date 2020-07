Emirates mantiene le promesse fatte ai clienti ed evade circa 650.000 richieste di rimborso

Emirates sta lavorando senza sosta per elaborare le richieste di rimborso avanzate dai propri clienti: in 8 settimane sono state evase circa 650.000 richieste e rimborsati ai clienti quasi 1,9 miliardi di Dirham – circa 460 milioni di euro. Emirates sta mantenendo la promessa di accelerare il più possibile le pratiche di rimborso, a seguito del blocco dei voli imposto dalla pandemia di Covid-19.

Ad aprile, Emirates aveva annunciato che avrebbe incrementato i processi di rimborso, impegnandosi a recuperare, entro agosto, l’arretrato accumulatosi (quantificabile a quasi mezzo milioni di domande), data la straordinaria mole di richieste avanzata dai clienti. Già all’inizio di giugno la Compagnia aveva raggiunto questo obiettivo, dopo aver ampliato la capacità di elaborazione delle pratiche, passata da una media di 35.000 richieste al mese, a quasi 200.000.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “La pandemia è stata un cigno nero, un evento totalmente impronosticabile, che ha avuto un forte impatto negativo in tutto il settore. Anno dopo anno, Emirates è riuscita a guadagnarsi la fiducia dei viaggiatori e questo, per noi, è grande motivo di orgoglio. Nonostante i tempi difficili, ci stiamo impegnando per fare ciò che reputiamo giusto per i clienti e, questo motivo abbiamo, scelto il denaro contante come opzione per onorare i rimborsi. Al contempo, abbiamo ridotto il tempo medio di elaborazione delle richieste, passato da 90 a 60 giorni e, dal momento che il volume delle domande è diminuito nell’ultimo periodo, contiamo di abbassarlo ulteriormente. Rimangono ancora mezzo milione di pratiche che contiamo di risolvere entro i prossimi 2 mesi. Desidero ringraziare i clienti per la fiducia e la pazienza che stanno avendo”.

Oltre ai rimborsi, Emirates mette continuamente a disposizione dei propri clienti nuove opzioni per consentire loro di programmare, con serenità e in sicurezza, il prossimo viaggio.

Attualmente Emirates consente di viaggiare verso oltre 50 destinazioni, mettendo a disposizione l’hub internazionale di Dubai per connettersi con le Americhe, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e l’area del Pacifico. Recentemente, è stata annunciata anche la riapertura di Dubai (dal 7 luglio), sia per coloro che viaggiano per lavoro che per svago.

I clienti che acquistano un biglietto Emirates entro il 31 luglio 2020 per viaggiare entro il 30 novembre 2020, potranno usufruire dei seguenti vantaggi in termini di flessibilità, prenotando una tariffa Flex o Flex plus, o qualora abbiano necessità di cambiare il proprio piano di volo a causa dell’emergenza Covid-19 o di restrizioni di viaggio (ciò è applicabile a tutte le prenotazioni):

– Cambio data gratuito, viaggiando nella stessa classe, verso la destinazione prenotata o da/verso Dubai.

– Cambio prenotazione gratuito verso qualsiasi destinazione alternativa di Emirates, all’interno della stessa regione o da/verso Dubai.

– Validità del biglietto estesa a 2 anni (a partire dalla data di acquisto del biglietto) per un utilizzo futuro.

– Conversione del valore del biglietto in un voucher di viaggio, utilizzabile come credito per l’acquisto di voli Emirates, quando sarà possibile, in futuro, viaggiare nuovamente.

I clienti Emirates che a causa del Covid-19 o delle restrizioni di viaggio non hanno potuto utilizzare il proprio biglietto, potranno fare richiesta per il rimborso o per un voucher di viaggio attraverso l’apposito modulo online sul sito di Emirates, o contattando il proprio agente di viaggio per ottenere assistenza.

Per ulteriori informazioni sugli attuali voli e servizi di Emirates, visitare www.emirates.com/wherewefly.

Emirates ha messo in atto una serie completa di misure per la salute e la sicurezza dei propri clienti e dipendenti, in ogni fase del percorso del cliente. Per ulteriori informazioni, visitare www.emirates.com/yoursafety.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)