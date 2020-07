Embraer annuncia ulteriori miglioramenti alle cabine dei Praetor 500 e Praetor 600

Embraer ha annunciato oggi una serie di miglioramenti della cabina per i suoi Praetor 500 midsize e Praetor 600 super-midsize business jets, consolidando la posizione del Praetor come best cabin environment tra i medium jets. Oltre alla cabin altitude più bassa della sua classe (5.800 piedi) e 100% fresh air capability, Embraer sta ora rendendo l’HEPA filter standard su tutti gli aerei Praetor, annunciando la certificazione di una nuova electric lavatory pocket door e approvando l’uso di MicroShield360.

“I Praetor sono davvero all’avanguardia come gli aerei più dirompenti e tecnologicamente avanzati nelle rispettive categorie, per caratteristiche come il best-in-class Environmental Control System e la cabin altitude. Nel contesto della pandemia COVID-19, l’integrazione di nuove tecnologie per la salute e la sicurezza è fondamentale, motivo per cui siamo orgogliosi di offrire ancora più valore ai clienti Praetor con questa serie di miglioramenti della cabina”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO, Embraer Executive Jets. “Inoltre, con la certificazione della nuova electric lavatory pocket door, i Praetor combinano l’ambiente di cabina più pulito e il rispetto dei più severi requisiti operativi, come Part 135”.

Come aeromobili di nuova generazione, i Praetor 500 e Praetor 600 sono stati progettati con le ultime tecnologie, inclusa la possibilità di muovere 100% fresh air attraverso la cabina. Ora diventato standard, il filtro HEPA migliora ulteriormente la qualità dell’aria in cabina, catturando il 99,97% di tutte le particelle, come batteri, virus e funghi.

Inoltre, Embraer ha testato e approvato l’uso di MicroShield360, un preventative coating system che, quando applicato agli interni degli aeromobili, inibisce continuamente la crescita dei microbi sulle superfici.

Come caratteristica distintiva della famiglia Praetor, l’aereo gode della più bassa cabin altitude nella sua classe. A 45.000 piedi, i passeggeri del Praetor sperimentano una confortevole cabin altitude di 5.800 piedi. Di conseguenza, i passeggeri si sentono più riposati. La combinazione di queste funzionalità nuove ed esistenti equivale a una cabin health che non ha eguali nel medium cabin segment.

Per migliorare ulteriormente l’atmosfera in cabina, Embraer ha sviluppato l’unica electric lavatory pocket door nelle midsize and super-midsize categories.

Certificata da ANAC all’inizio di giugno 2020 e recentemente convalidata da EASA e FAA, i Praetor 500 e Praetor 600 sono gli unici aeromobili nel medium cabin segment ad avere l’emergency exit door nel lavatory, nel rispetto dei più recenti requisiti di sicurezza della cabina. Questa nuova funzione opzionale, che offre al passeggero il comfort di aprire la lavatory door semplicemente premendo un pulsante, è ora disponibile in entrambi i nuovi jet Praetor ed è retrofittabile su entrambi i modelli Praetor e Legacy 450 e 500 (a partire dal quarto trimestre 2020).

La nuova electric lavatory pocket door consente al 100% dei velivoli Praetor di avere l’emergency exit nel lavatory, anche quelli sotto FAA Part 135 operations. Spostando l’emergency exit nel lavatory, la cabina viene ulteriormente migliorata con un’estetica riconoscibilmente pulita, silenziosa e funzionale, caratterizzata da una gestione della temperatura e una riduzione del rumore ottimali, grazie alla mancanza di un exit door cutout, oltre a full seat and table functionality.

Oggi, la piattaforma Praetor, che si basa sul Legacy 450/500, gode di oltre 160 velivoli in servizio e oltre 180.000 ore di volo.

