La vacanza in Emilia Romagna “prende il volo”: a luglio e agosto campagna promozionale con Ryanair

Riprendono gradualmente i voli sugli aeroporti di Rimini e Bologna e non si fa attendere la campagna promozionale siglata da Apt Servizi Emilia Romagna con il vettore Ryanair.

Investimento di 350.000 euro (raddoppiato con un “benefit kind”, ovvero un omaggio, da parte del vettore) sul sito multilingua della compagnia, sui profili social e nella newsletter settimanale destinata ai mercati dei voli in atterraggio nei due aeroporti emiliano romagnoli. La campagna interesserà Germania, Inghilterra e Polonia (voli in arrivo all’Aeroporto Marconi di Bologna) e Lituania e Ungheria (voli sull’Aeroporto Fellini di Rimini).

“Il turismo sta riprendendo la via dei cieli e in questo momento la partnership con Ryanair è per la nostra Regione quanto mai strategica. La campagna promozionale interesserà tutti i nostri prodotti di richiamo internazionale, dalla Riviera al Food, dalla Motor Valley alle Città d’Arte patrimonio dell’UNESCO, passando per il nostro meraviglioso Appennino. Eccellenze facilmente raggiungibili dagli Aeroporti di Bologna e Rimini e che offriranno esperienze uniche agli ospiti stranieri”, sottolinea Andrea Corsini, Assessore regionale al Turismo dell’Emilia Romagna.

“Ryanair è lieta di annunciare questa azione di promozione congiunta dell’Emilia Romagna, supportando anche attraverso i propri canali i flussi di passeggeri verso questo territorio così pieno di opportunità per tutti i tipi di viaggiatori”, ha dichiarato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair. “Per l’estate 2020 avremo un progressivo aumento della capacità e delle rotte per Bologna e per Rimini fino ad un totale di 54 rotte, di cui 46 internazionali e 8 nazionali. Ryanair è la compagnia No.1 in Italia e in Europa e si distingue per l’ampio network di collegamenti internazionali diretti operati tutto l’anno, verso le regioni. Vogliamo continuare ad essere un partner strategico per l’Emilia-Romagna, a sostegno della ripresa del traffico aereo, del turismo e dell’occupazione locali. L’Emilia-Romagna – terra ricca di bellezze naturali, autentica e accogliente – è meta ideale per le prossime vacanze di turisti nazionali ed internazionali, grazie alla comodità dei collegamenti con i propri aeroporti e alle misure adottate che hanno trasmesso ulteriore fiducia e sicurezza ai viaggiatori”.

La campagna prevede banner nel top e footer della homepage di www.ryanair.com che inviteranno, con cadenza settimanale, a “scoprire le fantastiche spiagge” della Riviera Romagnola o ad “immergersi nell’arte e cultura” delle Città d’Arte. Due le tematiche portanti dell’azione di advertising: “Rimini & Riviera Romagnola”: (Sea & Beaches, Family & Kids, Fun 4 all, Culture & Nature, Food) e “Bologna e aree limitrofe” (Art & Culture, Food & drink, Nature, Lifestyle / Events, MotorValley). Previste anche uscite nell’e-mail marketing Ryanair e newsletter dedicate (4 lanci/mese per mercato), oltre a post nelle pagine Facebook Ryanair dei rispettivi mercati. Tutte le azioni rimanderanno alla pagina di prenotazione voli di Ryanair.

