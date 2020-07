News Brevi – 09.07.2020

QATAR AIRWAYS: STATEMENT SUI VOLI DIRETTI A ROMA E MILANO CON A BORDO PASSEGGERI PROVENIENTI DAL BANGLADESH – I passeggeri provenienti dal Bangladesh che l’8 luglio hanno viaggiato sui servizi di linea Qatar Airways diretti a Roma e Milano, via Doha, non sono potuti entrare in Italia a causa di una modifica della normativa apportata dalle autorità competenti mentre stavano viaggiando. La compagnia ha garantito ai passeggeri assistenza e messo a disposizione i voli per il ritorno al loro Paese di origine.

ENAC: MISURE RESTRITTIVE PER I PASSEGGERI PROVENIENTI DAL BANGLADESH – ENAC comunica: “L’ENAC rende noto di aver trasmesso in data 8 luglio 2020 una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, in merito alle misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti dal Bangladesh. Tenuto conto dell’attuale rilievo di numerosi casi positivi al COVID 19 riscontrati tra i passeggeri in arrivo dal Bangladesh, il Ministro della Salute ha disposto che i passeggeri con provenienza dal Bangladesh con volo a tratta singola o multi tratta non possono fare ingresso sul territorio italiano. Tutte le compagnie aeree interessate sono invitate a non imbarcare passeggeri originanti in qualunque modo dal Bangladesh”.

CAMBIAMENTI NEL PRODUCT PORTFOLIO IN N3 ENGINE OVERHAUL SERVICES – N3 ha consegnato l’ultimo motore Rolls-Royce Trent 500 dopo una revisione periodica secondo l’attuale modello di business. Essendo l’unica location rimanente nel Rolls-Royce network per questo motore, la joint venture tra Lufthansa Technik e Rolls-Royce manterrà la sua capacità per il Trent 500 per il momento e continuerà ad offrire i suoi servizi. Il Trent 500 Volume Shop N3 ha molta esperienza, tra il 2007 e il 2020 un totale di 540 motori Trent 500 sono stati revisionati in N3. Il futuro, tuttavia, appartiene all’ultimo e più moderno tipo di motore per il lungo raggio, il Rolls-Royce Trent XWB-84k. Con grande energia ed entusiasmo, il team sta ora iniziando ad espandere la sua capacità di revisione e riparazione del Trent XWB, più velocemente del previsto. Entro il prossimo anno l’XWB dovrebbe formare la maggior parte dei motori revisionati in N3. N3 diventa quindi volume shop per il Rolls-Royce Trent XWB-84k, ma rimane anche l’unico shop per il Trent 500 in tutto il mondo.

DELTA CARGO: PARTNERSHIP CON PAYCARGO – Delta Cargo ha stretto una partnership con la piattaforma di pagamento online PayCargo e Unisys per offrire ai clienti un’opzione aggiuntiva per pagare le spese di destinazione delle spedizioni. Il nuovo servizio per le spedizioni di merci originate a livello internazionale e consegnate negli Stati Uniti sarà disponibile a partire dal 10 luglio 2020. PayCargo è la piattaforma di pagamento online leader a livello mondiale per l’air cargo and shipping industry. “Delta Cargo si concentra sul rendere più facile fare affari con noi e la nostra nuova collaborazione con PayCargo e Unisys fa proprio questo”, ha affermato Shawn Cole, Vice President – Delta Cargo.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA CODESHARE AGREEMENT CON AIR ARABIA ABU DHABI – Etihad Airways ha annunciato un accordo codeshare con la prima compagnia aerea low cost di Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi. A partire dal 9 luglio, Etihad inserirà il suo codice “EY” sul volo inaugurale di Air Arabia Abu Dhabi da Abu Dhabi alla città egiziana di Alessandria il 14 luglio, seguito dalla Nile city di Sohag il giorno successivo. Il nuovo accordo consente agli ospiti di prenotare voli Etihad insieme ai servizi di Air Arabia Abu Dhabi, collegando la propria rete di rotte globali oltre la capitale degli Emirati Arabi Uniti alle rotte della nuova compagnia aerea. Etihad ha in programma di aggiungere ulteriori destinazioni in codeshare all’ambito della partnership, poiché nelle prossime settimane verranno annunciate altre destinazioni di Air Arabia Abu Dhabi. Air Arabia Abu Dhabi è stata costituita a seguito di un accordo tra Etihad Airways e Air Arabia per costituire una independent joint venture company, che opererà come low-cost passenger airline con l’Abu Dhabi International Airport come suo hub. La compagnia aerea inizierà le sue operazioni con due aeromobili Airbus A320 basati presso l’Abu Dhabi International Airport.

BOMBARDIER CONFERMA IL SUPPORTO AGLI IMPEGNI ANNUNCIATI DA ALSTOM COME PARTE DELLA BOMBARDIER TRANSPORTATION ACQUISITION – Bombardier ha confermato il proprio sostegno agli impegni annunciati oggi da Alstom per rispondere alle potenziali preoccupazioni sollevate dalla Commissione europea in relazione all’acquisizione di Bombardier Transportation da parte di Alstom, inclusa la disposizione di alcuni beni attualmente detenuti da Bombardier Transportation. Questi impegni proposti sono soggetti all’approvazione della Commissione Europea e ogni disposizione sarà presa in conformità con tutti i processi sociali richiesti e le consultazioni con gli appropriati organi di rappresentanza dei dipendenti. Bombardier ha anche ribadito che la vendita di Bombardier Transportation ad Alstom rimane in linea per chiudersi nella prima metà del 2021.

RYANAIR: IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA E IL SUO TEAM LAVORANO AI PIÙ ALTI STANDARD DI SICUREZZA – Il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 ha rappresentato una sfida senza precedenti per il team di ingegneri di Ryanair. Con i cieli europei insolitamente silenziosi, mentre il settore dell’aviazione si è fermato, Karsten Muehlenfeld, direttore dell’area tecnica di Ryanair, ha dovuto elaborare un piano per la manutenzione della flotta di 460 Boeing e 20 Airbus 320. In condizioni normali, Ryanair opera oltre 2.500 voli al giorno e gli ingegneri ispezionano gli aeromobili durante la notte, prima che inizino il servizio. Tuttavia, le restrizioni in tutta l’Unione Europea hanno determinato complicazioni per il team di ingegneri: un aereo passeggeri non può essere lasciato inattivo per 3 mesi, i suoi sistemi devono essere controllati regolarmente. Con il ritorno di Ryanair alle operazioni il 1° luglio, un’altra priorità era quella di garantire la qualità dell’aria nelle cabine degli aeromobili. Karsten Muehlenfeld, Direttore dell’Area Tecnica di Ryanair, ha dichiarato: “Per noi del team di ingegneri Ryanair, il lockdown a causa dell’emergenza Covid-19 ha generato numerose sfide. Abbiamo riflettuto molto su come mantenere la sicurezza dei nostri aeromobili ai più elevati standard e questo include ispezioni visive ogni due giorni e voli di prova sugli aeromobili ogni due settimane per assicurarci che tutti i sistemi funzionassero secondo i più alti standard. I nostri aeromobili sono dotati di filtri HEPA, in grado di rimuovere il 99% dei microbi presenti nell’aria dalla cabina. Le nostre cabine vengono inoltre pulite quotidianamente, con un fluido che assicura che batteri e virus non possano sopravvivere su alcuna superficie. Il disinfettante utilizzato è efficace per più di 24 ore. Con il ritorno alle operazioni, siamo felici di far volare i passeggeri Ryanair in tutta Europa a bordo dei nostri aeromobili all’avanguardia, che operano secondo i più alti standard di salute e sicurezza”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA UNA PARTNERSHIP CON TRAVELFUSION – Etihad Airways collabora con Travelfusion mentre continua la sua New Distribution Capability (NDC) strategy lanciata all’inizio di quest’anno. L’accordo fornirà accesso ai travel agents and corporate clients ai contenuti di Etihad e migliorerà la sales distribution di tickets and ancillaries. Travelfusion si avvarrà della piattaforma NDC certificata da IATA (International Air Transport Association) della compagnia aerea per fornire tutte le informazioni di prenotazione pertinenti, come dettagli sulla cabina, regole tariffarie, franchigia bagaglio, nonché l’accesso ai book flights. All’inizio di quest’anno, Etihad Airways ha ottenuto la certificazione NDC Level 3, uno stato conferito da IATA che riconosce l’adozione da parte della compagnia aerea della tecnologia NDC. NDC migliora la comunicazione tra il settore aereo e gli agenti di viaggio, il che consente un merchandising più efficace, l’accesso a contenuti riguardanti l’esperienza di viaggio e la personalizzazione del prodotto.