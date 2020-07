Rolls-Royce ridimensiona il Civil Aerospace business per adattarsi alla domanda

Riguardo il riepilogo del primo semestre 2020, Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questi sono tempi eccezionali. La pandemia COVID-19 ha creato uno shock storico nel settore dell’aviazione civile che richiederà diversi anni per riprendersi. Abbiamo iniziato quest’anno con uno slancio positivo e una forte liquidità e abbiamo agito rapidamente per risparmiare denaro e tagliare i costi per proteggere Rolls-Royce durante la pandemia. Stiamo adottando misure per ridimensionare il nostro Civil Aerospace business per adattarci a una domanda a medio termine inferiore da parte dei clienti e contribuire a garantire il nostro futuro. Ciò significa che abbiamo dovuto prendere la decisione molto difficile di perdere persone che ci hanno aiutato a diventare l’azienda che siamo e che sono stati orgogliosi di lavorare per Rolls-Royce. È la mia prima priorità trattare tutti con dignità e rispetto. Prenderemo lezioni su come abbiamo affrontato questa sfida senza precedenti e ci posizioneremo per emergere come un’azienda ancora più forte in futuro”.

“Abbiamo lavorato duramente per salvaguardare il nostro personale garantendo al contempo che le nostre operazioni siano state in grado di continuare durante questo difficile periodo. Abbiamo implementato misure per proteggere dalla diffusione del virus i nostri siti in tutto il mondo e abbiamo aumentato la nostra attenzione sulla salute e sul benessere dei dipendenti. Inoltre, abbiamo fornito assistenza pratica per aiutare la ripresa per i paesi e le comunità in cui operiamo. Ciò ha incluso il lancio di Emergent Alliance, una comunità globale con oltre 140 membri che utilizza l’analisi dei dati per favorire la ripresa economica globale.

I nostri flussi di cassa sono stati significativamente influenzati da COVID-19 e di conseguenza il nostro free cash outflow nel primo semestre è stato di circa 3 miliardi di sterline”, afferma Rolls-Royce.

“Abbiamo compiuto buoni progressi nell’attuazione delle azioni una tantum annunciate in aprile per far fronte alle nostre spese discrezionali nel 2020. Separatamente, la nostra importante riorganizzazione per ridimensionare il Gruppo, che è stata annunciata il 20 maggio 2020, sta procedendo bene e si prevede che fornirà almeno 1,3 miliardi di sterline in risparmi annui al lordo delle imposte entro la fine del 2022. Prevediamo una riduzione di oltre il 17% della nostra forza lavoro, equivalente a oltre 9.000 ruoli in tutto il Gruppo in tutto il mondo, inclusi circa 8.000 nel nostro Civil Aerospace business che stiamo riducendo di circa un terzo per adattarci al nuovo livello della domanda di mercato che stiamo aspettando. Il mese scorso abbiamo aperto la liquidazione volontaria nel Regno Unito, incluso un regime pensionistico anticipato potenziato. Ad oggi, abbiamo ricevuto più di 3.000 manifestazioni di interesse per licenziamento volontario nel Regno Unito, di cui circa i due terzi attualmente dovrebbero partire entro la fine di agosto”, prosegue Rolls-Royce.

“La nostra attività nel settore aerospaziale civile ha registrato una significativa riduzione della domanda a causa degli effetti di COVID-19. Le Widebody engine flying hours (EFH) sono in calo di circa il 50% nel primo semestre 2020 e il 75% nel secondo trimestre 2020. Dal punto più basso di aprile, quando le ore di volo sono diminuite dell’80% rispetto ad aprile 2019, abbiamo visto i primi segni di ripresa con un miglioramento marginale a maggio e giugno, guidato da un aumento dei voli in Cina, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Business jet e regional flight activity si stanno riprendendo più rapidamente a causa della minore esposizione.

La MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) activity nel primo semestre è stata sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma inferiore al programma pre-COVID-19 del primo semestre. Abbiamo completato l’arretrato di revisioni relative ai problemi del Trent 1000 e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di ridurre il numero di aeromobili a terra (AOG) a singole cifre. Stiamo procedendo bene con la prova della replacement high pressure turbine blade per il Trent 1000 TEN, il problema finale da risolvere e rimaniamo in pista per la sua incorporazione nella flotta entro la fine del primo semestre del 2021”, prosegue il costruttore.

“La produzione di nuovi motori widebody è coerente con la guidance rivista di 250 motori per l’intero anno, con 130 consegne di motori nel primo semestre. L’attività nel Defence business è rimasta resiliente con la continua domanda dei principali clienti governativi. Non è stata riscontrata alcuna interruzione operativa o finanziaria sostanziale a seguito di COVID-19 nel Defence business”, afferma Rolls-Royce.

“Attualmente prevediamo un graduale recupero dei nostri mercati finali in quanto le restrizioni ai viaggi diminuiranno nei prossimi mesi, pur riconoscendo l’elevato livello di incertezza nelle prospettive del settore. Attualmente prevediamo che le widebody engine flying hours scenderanno nella regione del 55% quest’anno, con l’apertura di più rotte a lungo raggio nel quarto trimestre. Continuiamo a pianificare per circa 250 consegne di motori widebody nel 2020, sulla base dei tassi di costruzione annunciati dai nostri airframer customers. I risultati della prima metà del 2020 saranno pubblicati il 27 agosto 2020”, conclude Rolls-Royce

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)