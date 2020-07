News Brevi – 13.07.2020

ALHA GROUP INTERGA LA TECNOLOGIA TERMOMETRICA CON IL CONTROLLO ACCESSI – Alha Group, il principale Cargo Handling Agent dell’aeroporto di Malpensa (con 400 milioni di chili di merce movimentata ogni anno, 25.000 metri quadri di aree operative, 32 compagnie aeree e 34 voli aerei all cargo in arrivo e in partenza ogni settimana) integra la tecnologia termometrica e il controllo accessi per garantire la massima sicurezza di personale, fornitori e ospiti. Si tratta di un sistema all’avanguardia di nove telecamere termiche distribuite tra le sedi di Malpensa, Roma Fiumicino, Segrate, Pioltello, Verona e Prato, firmato dalla multinazionale tedesca MOBOTIX, che ha permesso ad Alha di rispondere praticamente in tempo reale alle nuove esigenze di protezione e tutela del personale legate all’emergenza Covid-19. Le nuove telecamere termiche sono integrate in un sistema di video sorveglianza MOBOTIX che consta di 140 telecamere presso il cargo dell’aeroporto di Malpensa, di cui 10 a bordo dei veicoli con i quali si effettua il trasporto dai velivoli ai magazzini e viceversa, 14 presso la sede di Roma Fiumicino e altre 27 in quella di Prato.

ETIHAD AIRWAYS: SPECIAL PASSENGER SERVICES VERSO SEI DESTINAZIONI IN INDIA – A seguito della revoca parziale delle restrizioni sui voli internazionali da parte degli Emirati Arabi Uniti e delle autorità indiane, Etihad Airways riprenderà un numero limitato di voli speciali verso sei gateway indiani. La compagnia aerea opererà servizi da Abu Dhabi a Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi e Mumbai. Tutti i passeggeri idonei che viaggiano dall’India ad Abu Dhabi devono possedere le pertinenti autorizzazioni di ingresso negli Emirati Arabi Uniti stabilite dal governo di Abu Dhabi. I passeggeri che viaggiano in India devono rispettare le linee guida stabilite dal governo indiano. Etihad Aviation Group annuncia inoltre il lancio di Al Watani programme, un nuovo programma di contenuti locali per i fornitori che desiderano collaborare con la compagnia aerea per fornire i loro prodotti e servizi. I fornitori lungo la supply chain sono incoraggiati ad aderire al programma, a condizione che soddisfino i criteri di applicazione. L’obiettivo principale del programma è quello di stabilire una solida base di partner per garantire la fornitura coerente e affidabile di prodotti e servizi alla compagnia aerea dal mercato locale.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON MEDICLINIC PER HOME PCR TESTING – Etihad Airways sta collaborando con Mediclinic Middle East per offrire ai suoi viaggiatori negli Emirati Arabi Uniti un comodo servizio di test PCR COVID-19 a casa loro o in una struttura di Mediclinic, prima del viaggio. Questo sviluppo fa parte del programma di igienizzazione e sicurezza Etihad Wellness della compagnia aerea, recentemente introdotto per garantire il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del percorso del cliente. Alcune destinazioni potrebbero richiedere un risultato negativo del test PCR COVID-19 prima della partenza. Si consiglia a tutti i viaggiatori di visitare www.etihad.com per requisiti di destinazione specifici. Gli ospiti che viaggiano verso tutte le destinazioni Etihad Airways possono usufruire del servizio di Mediclinic. La compagnia aerea mira ad evolvere il rapporto con Mediclinic per semplificare ulteriormente l’ home testing process per i suoi ospiti, in quanto le restrizioni sui viaggi internazionali vengono allentate e più paesi aprono i propri confini ai visitatori in entrata.