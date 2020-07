Alitalia: da oggi riparte il volo diretto Roma-Boston

Alitalia ha ripreso oggi a collegare Roma e Boston. Il primo volo Alitalia da Fiumicino all’aeroporto Logan di Boston è partito questa mattina alle ore 10:20. Il collegamento con la città del Massachusetts si aggiunge a quello con New York, ripristinato all’inizio di giugno, e viene effettuato tre volte alla settimana (dall’Italia ogni lunedì, giovedì e sabato, dagli Stati Uniti ogni martedì, venerdì e domenica).

Il volo atterrerà a Boston alle ore 13:40 (locali). Dalla città americana la partenza dell’aereo Alitalia per Roma è prevista alle ore 20:40 locali (la domenica alle 17:40 locali) con arrivo a Fiumicino alle 10:40 del mattino successivo (il lunedì mattina alle ore 7:40).

In ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile. Tutti i passeggeri sono poi tenuti a consegnare prima dell’imbarco una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19. Inoltre i passeggeri devono munirsi di mascherine protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo, tenendo conto di portarne con sé un numero adeguato alla durata del volo, dato che è necessario sostituire la mascherina con una nuova ogni 4 ore di volo.

(Ufficio Stampa Alitalia – Photo Credits: Alitalia)