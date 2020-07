Volotea è la prima compagnia aerea al mondo a far validare le proprie misure sanitarie da Bureau Veritas

La compagnia aerea spagnola Volotea ha firmato un accordo con Bureau Veritas, leader mondiale di accertamenti, ispezioni e certificazioni, per verificare la corretta attuazione delle misure igienico-sanitarie nell’ambito della ripresa delle proprie operazioni. Volotea è la prima compagnia aerea al mondo a far convalidare da Bureau Veritas le proprie misure preventive contro il Covid-19.

Bureau Veritas ha effettuato una serie di audit basati su rigorosi criteri al fine di convalidare le misure adottate da Volotea nell’ambito della ripresa dei voli. Questi audit consentono a Volotea di massimizzare gli elevati standard di sicurezza, igiene e pulizia per i suoi clienti e dipendenti. A seguito della convalida degli audit, Volotea ha ottenuto un attestato di Bureau Veritas che indica l’efficacia dei suoi protocolli e delle sue misure preventive contro il Covid-19.

“Siamo voluti andare oltre le raccomandazioni delle autorità per offrire le condizioni di volo migliori sia ai nostri clienti, sia ai nostri dipendenti. Per fare ciò, abbiamo deciso di far certificare l’attuazione delle nostre misure sanitarie e siamo fieri di aver firmato questo accordo con Bureau Veritas, leader mondiale di prove, ispezioni e certificazioni. Il nostro obiettivo è quello di assicurare l’esperienza migliore per i clienti e voli sicuri, e siamo certi che una certificazione esterna sia il modo migliore per farlo”, ha dichiarato Alex de Jesus, Chief Experience Officer di Volotea.

Jacques Pommeraud, Bureau Veritas Managing Director per Africa, Francia e Servizi Governativi, ha commentato: “Siamo fieri di poter supportare Volotea durante la ripresa delle sue attività. Siamo felici di lavorare con questo player di rilievo del trasporto aereo, consentendo alla compagnia di rassicurare i dipendenti e i clienti. A complemento dei nostri audit nel settore alberghiero, i viaggiatori potranno beneficiare anche di un vero e proprio corridoio sicuro durante gli spostamenti”.

Bureau Veritas accompagna i propri clienti nell’attuazione dei protocolli sanitari. Questa esperienza è parte integrante dell’offerta di servizi “Restart Your Business with BV”, un pacchetto di soluzioni ideate da Bureau Veritas per i propri clienti. Il piano si propone di contribuire al rilancio economico di tutte le imprese e istituzioni, a prescindere dal loro settore di attività.

