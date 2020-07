Emirates raggiungerà ad agosto 62 destinazioni

Emirates ha annunciato che riprenderà i voli per Teheran (dal 17 luglio), Guangzhou (dal 25 luglio), Addis Abeba (dal 1 agosto) e Oslo (dal 4 agosto), offrendo ai propri clienti ulteriori possibilità di scelta, connettendoli con Medio Oriente, Asia Pacifico, Africa e Europa.

Il numero delle destinazioni raggiunte dai voli passeggeri Emirates sale quindi a 62 ad agosto. Tutti i voli saranno operati con il Boeing 777-300ER di Emirates e potranno essere prenotati su emirates.com o tramite agenzia di viaggio.

I viaggiatori potranno sfruttare il comodo hub internazionale di Dubai per connettersi con il resto del mondo. I viaggiatori possono anche fermarsi a Dubai che, dal 7 luglio, è nuovamente aperta a tutti i visitatori: sia coloro che viaggiano per turismo che per affari. Per maggiori informazioni sui protocolli di sicurezza da rispettare e sui requisiti richiesti per accedere a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

Con la graduale riapertura delle frontiere durante l’estate, Emirates ha rivisto le proprie politiche di prenotazione per offrire ai clienti flessibilità e sicurezza. Coloro che acquistano un biglietto Emirates entro il 31 luglio 2020 per viaggiare entro il 30 novembre 2020, potranno usufruire di importanti vantaggi in termini di flessibilità, come la possibilità di modificare la prenotazione, qualora abbiano necessità di cambiare il proprio piano di volo a causa dell’emergenza Covid-19 o di restrizioni di viaggio, o qualora prenotino con una tariffa Flex o Flex plus.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

Emirates ricorda ai viaggiatori che le restrizioni di viaggio rimangono in vigore e, pertanto, saranno ammessi all’imbarco solo coloro che rispettano i requisiti di ammissibilità e soddisfano i criteri di ingresso stabiliti dai rispettivi paesi di destinazione. Per maggiori info: www.emirates.com/wherewefly.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)