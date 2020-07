Etihad Airways e Boeing rafforzano la loro partnership strategica per il supporto della flotta 787

Boeing ed Etihad Airways hanno concluso accordi per diverse supply chain solutions. Le soluzioni incluse nei minimum 10-year agreements aiuteranno la compagnia aerea a semplificare la gestione delle risorse e della manutenzione, a ridurre i costi delle parti di ricambio e a migliorare la disponibilità delle parti. I nuovi contratti includono Boeing’s Component Services Program, Landing Gear Exchange program e Quick Engine Change kit purchases.

“Garantire i massimi standard nella flotta di Etihad Airways è solo un modo con cui continuiamo a stabilire lo standard di eccellenza operativa a livello globale”, ha affermato Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Airways. “Collaborando con Boeing come OEM dei 787 di Etihad, garantiamo che la flotta riceva i massimi livelli di supporto per la manutenzione, aumentando l’affidabilità e l’efficienza. Questi accordi continuano a dimostrare la forza delle partnership di Etihad Aviation Group”.

“Questa è un’importante dimostrazione dell’attenzione costante di Etihad verso il mondo post-COVID e degli sforzi della compagnia aerea per stabilire il punto di riferimento per l’eccellenza operativa, in termini di prodotto e di sostenibilità, di technical performance ed efficienza”, ha affermato Al Bulooki.

Gli accordi proseguono la partnership strategica tra Boeing ed Etihad Airways annunciata durante il Dubai Air Show nel 2019.

“Siamo lieti che Etihad, leader di mercato, abbia scelto di ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza della sua flotta scegliendo il Boeing’s Component Services Program, rafforzando ulteriormente la nostra partnership di lunga data”, ha affermato Ted Colbert, presidente e CEO di Boeing Global Services. “Il team Boeing è pronto a supportare le operazioni di Etihad, con la nostra scala globale, la portata e l’OEM expertise”.

Etihad Airways si unisce alla crescente lista di clienti che si affidano alle soluzioni Boeing per supportare la crescita futura della propria flotta 787 Dreamliner, spingendo la quota Boeing nel 787 fleet’s component services market a quasi il 30%. Ciò include una quota del 50% della variante 787-10, che copre sia la flotta in servizio sia gli ordini in arretrato.

Essendo la spina dorsale della sua flotta, la 787 fleet di Etihad offre agli ospiti un’esperienza senza rivali sia in termini di affidabilità operativa che di esperienza a bordo. In seguito al riconoscimento di Etihad come compagnia aerea più puntuale in Medio Oriente nel 2019 e uno degli operatori più affidabili della flotta Boeing 787 a livello globale, l’annuncio di oggi rafforza l’impegno di Etihad a garantire performance puntuali e la disponibilità dei suoi aeromobili.

I punti chiave dell’accordo sono il Component Services Program per più di 300 operational critical parts per la Etihad 787 fleet; un landing gear exchange programme che include Aircraft on Ground (AOG) coverage; high value airframe components and digital products per ottimizzare le attività di manutenzione di Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Boeing – Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)