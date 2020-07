Qatar Airways lancia i voli verso Cebu, Filippine

Qatar Airways continua nell’impegno di ripristinare il proprio network globale lanciando nuove destinazioni durante questo difficile periodo. La compagnia inizierà ad operare da e per Cebu (Filippine) già dal 24 luglio e riprenderà anche i propri voli passeggeri per la Cina, con un servizio una volta alla settimana da/per Guangzhou, a partire dal 26 luglio. Fattori come una flotta di aeromobili moderna, a basso consumo di carburante hanno permesso a Qatar Airways di continuare a operare non meno di 30 destinazioni durante il periodo di emergenza, di adattare i propri piani e di aggiungere nuove rotte.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare un nuovo servizio diretto a Cebu, offrendo ai nostri passeggeri un altro accesso alle Filippine. Come compagnia aerea che non ha mai smesso di volare da quando COVID-19 ha colpito, la missione di Qatar Airways è stata quella di portare a casa le persone in sicurezza durante la pandemia, e abbiamo aiutato più di due milioni di persone a tornare a casa dai loro cari da febbraio. La ripresa dei servizi passeggeri per Guangzhou è uno dei passi significativi compiuti da Qatar Airways per dimostrare la nostra fiducia nella graduale ripresa del mercato dei viaggi regionali e della connettività globale. Dall’inizio della crisi COVID-19, ci siamo impegnati a essere in prima linea e a combattere gli effetti di questa pandemia globale, offrendo volontariamente i nostri servizi per la fornitura di forniture mediche in tutto il mondo coordinate dalle Ambasciate e dai Consolati cinesi”.

Qatar Airways continua a guidare la ripresa dei viaggi aerei internazionali. Entro la fine di luglio, il network della compagnia aerea si espanderà a oltre 450 voli settimanali verso più di 70 destinazioni con l’aggiunta di Cebu (tre voli settimanali a partire dal 24 luglio) e Guangzhou (un volo settimanale a partire dal 26 luglio). Il vettore nazionale dello Stato del Qatar ha operato gli ultimi voli per Cebu a marzo 2012. Il rilancio dei voli per Cebu vedrà il network della compagnia aerea nelle Filippine espandersi a 13 voli settimanali:

– Cebu (tre voli settimanali)

– Manila (nove voli settimanali)

– Clark (un volo settimanale)

Le operazioni di Qatar Airways non dipendono da alcun tipo specifico di aeromobile. La varietà di moderni aerei a basso consumo di carburante ha permesso alla compagnia aerea di continuare a volare offrendo la giusta capacità in ogni mercato. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggi, la compagnia ha preso la decisione di fermare la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è commercialmente giustificabile dal punto di vista ambientale operare un aeromobile così grande nel mercato attuale. La flotta della compagnia aerea di 49 Airbus A350 e 30 Boeing 787 è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso le Americhe, l’Europa e l’Asia-Pacifico.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)