Vistara riceve il suo primo A321neo con flat-bed business class

Vistara, una joint venture tra TATA Group e Singapore Airlines Limited (SIA), ha ricevuto oggi il suo primo Airbus A321neo a Nuova Delhi. L’aereo, in arrivo dalle Airbus final assembly lines di Amburgo, Germania, presenta la più avanzata aircraft cabin dell’India, con fully flat beds in business class.

Complessivamente, l’A321neo di Vistara presenta un layout a tre classi con 12 posti in business class, 24 in premium economy e 152 in economy class. L’aeromobile è il primo dei sei A321neo della compagnia aerea, in leasing da Air Lease Corporation e parte dell’ordine per 50 aeromobili della famiglia A320neo firmato nel 2018.

Tutti gli A321neo di Vistara saranno dotati di motori CFM-Leap 1A di ultima generazione. Questi velivoli saranno supportati dall’Airbus Flight Hour Services Tailored Support Package (FHS-TSP) programme, per ottimizzare e rendere sicure le operazioni della flotta Vistara. L’aeromobile completerà l’attuale flotta Airbus di Vistara di 32 aeromobili della famiglia A320.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro primo A321neo, l’ultima aggiunta nella nostra flotta in crescita. Il nuovo velivolo ci assicura il miglioramento operativo, l’efficienza in termini di costi e la riduzione della carbon footprint, consentendo al contempo extra payload capacity, migliore fuel efficiency e un range più elevato. I nuovi prodotti a bordo dei nostri aeromobili A321 completano davvero la nostra promessa di offrire un’esperienza di volo premium ai viaggiatori da e per l’India. Tutti questi aspetti si allineano perfettamente con la nostra strategia di crescita internazionale”, ha affermato Leslie Thng, Chief Executive Officer, Vistara.

“In questi tempi difficili, la differenziazione attraverso efficienza, product and customer mindset è ciò che conta davvero, e siamo orgogliosi di vedere il nostro A321neo come una pietra miliare essenziale nel raggiungimento degli obiettivi strategici di Vistara per il futuro”, afferma Christian Scherer, Chief Commercial Officer, Airbus. “Fornire un vantaggio competitivo attraverso la migliore business cabin dell’India, nonché significativi vantaggi in termini di operazioni, efficienza e ambiente, è veramente saggio per una compagnia aerea in crescita”.

L’A321neo è il più grande membro della Airbus A320 Family, che può ospitare fino a 240 passeggeri, a seconda della configurazione della cabina. Incorpora le ultime tecnologie, compresi motori di ultima generazione, miglioramenti aerodinamici e innovazioni in cabina, offrendo un risparmio di carburante del 20%. L’aeromobile offre significativi vantaggi ambientali poiché presenta una riduzione di almeno il 20% delle emissioni e una noise footprint inferiore di quasi il 50% rispetto ai velivoli della generazione precedente. Ad oggi, il portafoglio ordini per la famiglia A320neo è di 7.445 aeromobili.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Bengt Lange / Airbus)