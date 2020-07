IATA: recupero ritardato poiché i viaggi internazionali rimangono bloccati

IATA ha pubblicato una previsione globale aggiornata sul traffico passeggeri, dimostrando che il recupero del traffico è stato più lento del previsto.

Nello scenario di base, il traffico passeggeri globale (in RPK) non tornerà ai livelli pre-COVID-19 fino al 2024, un anno dopo rispetto a quanto precedentemente previsto.

Il recupero nei viaggi a corto raggio dovrebbe avvenire più rapidamente rispetto ai viaggi a lungo raggio. Di conseguenza, il numero di passeggeri si riprenderà più rapidamente del traffico misurato in RPK. Il recupero ai livelli pre-COVID-19, tuttavia, scivolerà di un anno dal 2022 al 2023. Per il 2020, si prevede che il numero di passeggeri globali diminuirà del 55% rispetto al 2019, dato peggiorato dalle previsioni di aprile, pari al 46%.

Il traffico passeggeri di giugno 2020 ha prefigurato una ripresa più lenta del previsto. Il traffico in RPK è diminuito dell’86,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo è solo leggermente migliorato rispetto a una contrazione del 91,0% a maggio. Ciò è stato guidato dalla crescente domanda nei mercati nazionali, in particolare in Cina. Il load factor di giugno ha fissato un minimo storico per il mese, al 57,6%.

Le prospettive di recupero più pessimistiche si basano su una serie di tendenze recenti, come il lento contenimento del virus negli Stati Uniti e nelle economie in via di sviluppo; la riduzione dei viaggi aziendali; la debole fiducia dei consumatori.

A causa di questi fattori, la previsione di base rivista da IATA prevede una diminuzione globale del numero di passeggeri del 55% nel 2020 rispetto al 2019 (le previsioni di aprile prevedevano un calo del 46%). Il numero di passeggeri dovrebbe aumentare del 62% nel 2021 dalla base depressa del 2020, ma sarà ancora in calo di quasi il 30% rispetto al 2019. Un recupero completo ai livelli del 2019 non è previsto fino al 2023, un anno dopo rispetto alle previsioni precedenti.

Nel frattempo, poiché i mercati nazionali si stanno aprendo prima dei mercati internazionali e poiché i passeggeri sembrano preferire i viaggi a corto raggio nell’attuale ambiente, gli RPK si riprenderanno più lentamente, con il traffico passeggeri che dovrebbe tornare ai livelli del 2019 nel 2024, un anno dopo rispetto alle previsioni precedenti.

“Il traffico passeggeri ha toccato il fondo in aprile, ma la forza della ripresa è stata molto debole. Qualche miglioramento l’abbiamo visto nei voli domestici. I mercati internazionali rimangono in gran parte chiusi. La fiducia dei consumatori è depressa e non aiutata dalla decisione del Regno Unito di imporre una quarantena generale a tutti i viaggiatori che tornano dalla Spagna. In molte parti del mondo le infezioni sono ancora in aumento. Tutto ciò indica un periodo di recupero più lungo e una maggiore sofferenza per l’industria e l’economia globale”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“Per le compagnie aeree, questa è una cattiva notizia che indica la necessità per i governi di continuare con misure di soccorso, finanziarie e non. Le compagnie aeree stanno pianificando i loro orari. Devono rimanere fortemente concentrate sulla soddisfazione della domanda e non sul rispetto delle slot rules, che non sono mai state pensate per far fronte alle forti fluttuazioni di una crisi. Stiamo ancora aspettando che i governi dei mercati chiave confermino una rinuncia”, ha affermato de Juniac.

Il traffico internazionale di giugno è diminuito del 96,8% rispetto a giugno 2019, solo leggermente migliorato rispetto al calo del 98,3% di maggio, anno su anno.

Il traffico di giugno delle compagnie aeree dell’Asia – Pacifico è crollato del 97,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, leggermente migliorato rispetto al calo del 98,1% di maggio.

I vettori europei hanno visto la domanda crollare del 96,7% a giugno rispetto a un anno fa, rispetto al calo del 98,7% a maggio.

Il traffico delle compagnie aeree mediorientali è crollato del 96,1% a giugno, a fronte di un calo della domanda del 97,7% a maggio.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 97,2% a giugno, appena migliorato dal calo del 98,3% a maggio.

La domanda di traffico domestico è scesa del 67,6% a giugno, migliorata da un calo del 78,4% a maggio.

“L’estate – la stagione più intensa del nostro settore – sta passando rapidamente, con poche possibilità di una ripresa dei viaggi aerei internazionali a meno che i governi non si muovano rapidamente e in maniera decisiva per trovare alternative alle chiusure delle frontiere, a riprese stop-start che distruggono la fiducia e alla quarantena che uccide la domanda”, ha affermato de Juniac.

“Dobbiamo imparare a gestire i rischi della vita con COVID-19, con misure mirate e prevedibili che ricostruiscano in modo sicuro la fiducia dei viaggiatori e le economie distrutte”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)