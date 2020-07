ICAO implementa una roadmap per fornire supporto e allineare la national and regional COVID-19 response

L’ICAO ha avviato il lancio globale di una civil aviation recovery Global Implementation Roadmap (GIR), fornendo un importante quadro abilitante per i paesi che iniziano ad applicare le misure di riavvio e recupero della pandemia all’interno delle ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART) recommendations e l’annesso ‘Take-off’’ guidance document.

L’agenzia ha iniziato a condurre una serie di webinar di anteprima questa settimana con i Directors General of Civil Aviation (DGCA) di tutte le regioni del mondo, spiegando le sue priorità e descrivendo l’importante monitoring and reporting platform e le ‘Implementation Packages’ (iPack) resources che l’ICAO ha istituito.

Rivolgendosi ai DGCA dell’Africa, delle Americhe, del Nord Atlantico e dell’Europa durante tre webinar separati questa settimana, l’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha osservato: “Il GIR comprende le attività e le iniziative prioritarie dell’ICAO in un formato orientato ai risultati. È stato un notevole sforzo di gruppo, che ha coinvolto tutti gli uffici regionali dell’ICAO e ha anche subito una consultazione dettagliata con i nostri colleghi delle Nazioni Unite presso WHO, IMO e IOM, i gruppi del settore come IATA, ACI, CANSO, ICCAIA, IBAC e TIACA, nonché organizzazioni e commissioni regionali per l’aviazione”.

Ha osservato che le attività e le iniziative identificate nel GIR forniscono il necessario supporto ai paesi quando iniziano ad applicare le misure di riavvio e recupero dalla pandemia COVID-19 raccomandate nel CART, che a loro volta devono essere guidate in ogni fase dagli ultimi e migliori consigli sulla salute pubblica relativi allo stato COVID-19 locale che gli Stati stanno affrontando.

“Riconoscendo che una soluzione unica per tutti potrebbe non rispondere agli sforzi individuali e collettivi degli Stati alla luce delle esigenze locali, nazionali e regionali, il GIR si posiziona per supportare e integrare le azioni degli Stati e dell’industria, ove necessario e in relazione a responsabilità appropriate”, ha chiarito.

“La tabella di marcia online migliorerà la trasparenza, consentirà la flessibilità nell’attuazione regionale e faciliterà le partnership con tutte le parti interessate”, ha sottolineato Fang Liu.

(Ufficio Stampa ICAO)