News Brevi – 29.07.2020

IATA RICHIEDE UNA RIRPESA ARMONIZZATA PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE – IATA ha invitato i governi del Medio Oriente ad armonizzare le misure di biosicurezza per i passeggeri in tutta la regione al riavvio dell’aviazione. Un quadro globale per il riavvio del trasporto aereo nel rispetto della protezione della salute pubblica è stato concordato dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) e pubblicato nelle Take-Off guidance. “Tuttavia, l’applicazione incoerente di queste misure di biosicurezza insieme a vincoli di frontiera non necessari stanno dissuadendo i passeggeri e reprimendo la ripresa dei viaggi aerei in Medio Oriente”, afferma IATA. “Stiamo iniziando a vedere alcuni governi in Medio Oriente aprire i loro confini ai viaggi aerei regionali e internazionali. Questa è una buona notizia, ma chi vola per la prima volta dalla revoca delle restrizioni si trova di fronte a una serie di diversi tipi di misure e procedure di biosicurezza, che sta causando confusione tra i passeggeri, ritardando il recupero”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. I test COVID-19 possono svolgere un ruolo nell’approccio globale a più livelli per il riavvio dell’aviazione. È un’alternativa preferita alle misure di quarantena, tuttavia, affinché i test COVID-19 rappresentino un’utile misura di biosicurezza, è necessario soddisfare diversi criteri. “I test che non soddisfano questi criteri possono avere conseguenze non intenzionali, causando confusione tra i passeggeri e limitando il recupero della domanda. Un certo numero di paesi in Medio Oriente ha implementato i test, ma in molti casi questi non soddisfano i criteri stabiliti da IATA. Inoltre, la disparità dei requisiti tra i paesi e la differenza di costi sta creando confusione per i passeggeri”, conclude IATA.

ANA HOLDINGS: FORTE PERDITA NEL TRIMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2020 – ANA HOLDINGS ha riportato i suoi risultati finanziari per i tre mesi chiusi al 30 giugno 2020. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020 (1 aprile 2020 – 30 giugno 2020), l’economia globale è stata caratterizzata da sfide economiche diffuse dovute all’impatto di COVID-19. In queste condizioni, i ricavi operativi sono diminuiti a 121,6 miliardi di yen a causa del forte impatto in tutti i segmenti e la perdita netta attribuibile ai proprietari della capogruppo è stata di 108,8 miliardi di yen. “La domanda di passeggeri sia per voli internazionali che nazionali è diminuita in modo significativo, a causa delle restrizioni ai viaggi”, ha dichiarato Ichiro Fukuzawa, Executive Vice President and Chief Financial Officer of ANA HOLDINGS INC. “In questo contesto, abbiamo aumentato i nostri sforzi per ridurre al minimo sia le spese variabili che quelle fisse, riducendo le nostre operazioni e i costi del personale. Di conseguenza le spese per il Gruppo sono state ridotte di oltre 200 miliardi di yen rispetto all’anno precedente. Mentre abbiamo lavorato in modo aggressivo per compensare le entrate perse seguendo la crescente domanda di international cargo transportation organizzando molti non-scheduled flights e utilizzando large freighter aircrafts, non siamo stati in grado di compensare l’impatto senza precedenti di COVID-19 e abbiamo concluso con una forte perdita trimestrale”.

IATA: SBLOCCARE GLI AIUTI IN AFRICA PER FAVORIRE LA RIPRESA – IATA esorta i governi africani a sbloccare le strozzature, in modo che gli aiuti finanziari urgentemente necessari promessi per il trasporto aereo e il turismo raggiungano le imprese in difficoltà. Come conseguenza della pandemia e delle restrizioni associate, si prevede che le compagnie aeree africane perderanno 2 miliardi di dollari nel 2020. Senza urgenti agevolazioni finanziarie, l’industria è a rischio di collasso, mettendo a repentaglio circa 3,3 milioni di posti di lavoro e 33 miliardi di dollari nel GPD africano. “Oltre 30 miliardi di dollari di sostegno finanziario sono stati promessi all’aviazione e al turismo in Africa. Parte di questo denaro è stato stanziato dai governi, ma troppo poco ha raggiunto i destinatari previsti. Governi e istituti di credito devono liberare urgentemente i colli di bottiglia in modo che il denaro possa fluire rapidamente, altrimenti sarà troppo tardi per evitare chiusure e perdite di posti di lavoro. Non ha senso riaprire i confini se non è rimasta nessuna industria di cui parlare in grado di sostenere il commercio e il turismo, che sono le componenti chiave di ogni fiorente economia”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

EASYJET HOLIDAYS: IL CEO SOLLECITA IL GOVERNO DEL REGNO UNITO A RIVEDERE IL REGIME DI QUARANTENA – Il Chief Executive Officer di easyJet holidays ha invitato il governo del Regno Unito a rivedere il suo approccio alle regole di quarantena e a lavorare più a stretto contatto con l’industria per evitare la confusione e l’instabilità dei cambiamenti dell’ultimo minuto visti negli ultimi giorni. Garry Wilson, CEO, easyJet holidays, afferma: “Dopo mesi di incertezza con l’eliminazione delle restrizioni di viaggio, abbiamo visto segnali incoraggianti dalla crescente domanda di vacanze. Purtroppo la recente reimposizione non strutturata della quarantena per la Spagna sta creando una rinnovata incertezza e imprevedibilità per i consumatori. Incoraggiamo il governo a collaborare con l’industria per fornire un approccio più mirato e strutturato. Abbiamo bisogno di requisiti di quarantena mirati per le regioni in cui si sono verificati picchi piuttosto che applicati a livello nazionale. Nel caso della Spagna, le sue isole sono a centinaia di miglia dalla terraferma e hanno tassi di infezione molto bassi. Vogliamo collaborare con il governo per trovare una strada che possa aiutare i clienti a pianificare la prossima pausa con fiducia. La recente situazione con la Spagna ha nuovamente dimostrato quanto sia difficile, sia per l’industria che per i vacanzieri, pianificare. Per questi motivi, esorto il governo a dialogare apertamente con l’industria e passare rapidamente a misure mirate e regionali, affinché tutti possiamo stare al sicuro e goderci le meritate vacanze estive”.

LEONARDO E CROWDSTRIKE INSIEME PER RAFFORZARE LA CAPACITA’ DI RISPOSTA AI CYBER ATTACCHI – Leonardo annuncia una partnership con CrowdStrike, azienda leader nel settore della cyber security. Grazie a questa collaborazione, Leonardo renderà disponibile la piattaforma Falcon di CrowdStrike e offrirà al mercato un portafoglio di soluzioni in grado di gestire la risposta alla minaccia informatica in tutte le sue fasi: dall’identificazione, alla protezione, dal rilevamento, fino alla risposta e alla remediation. “L’approccio olistico di CrowdStrike alla sicurezza si adatta perfettamente a quello di Leonardo, gestendo la protezione cyber nel corso dell’intero ciclo di vita della minaccia nei molteplici scenari di attacco. Siamo entusiasti di lavorare a fianco di CrowdStrike, con cui puntiamo a espandere e migliorare le nostre capacità di cibersicurezza”, ha commentato Aldo Sebastiani, Senior Vice President Cyber Security & Digital Competence Center, divisione Cyber Security di Leonardo.

SITA SARÀ CARBON NEUTRAL ENTRO IL 2022 – Una riduzione del 42% delle emissioni di CO2 derivate dalle operazioni e un calo del 18% dei consumi di energia registrati nel 2019 rispetto al 2011 in 26 uffici: questi alcuni dei dati contenuti nel Rapporto di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo. Grazie a passi avanti significativi in programmi chiave per l’ambiente focalizzati su operazioni, viaggi, ambienti di lavoro SITA è sempre più vicina all’obiettivo di diventare “carbon neutral” entro il 2022. I risultati sono stati ottenuti grazie al passaggio a energie rinnovabili, all’efficientamento energetico degli uffici, al consolidamento dei server, a investimenti in servizi di tele/videoconferenza, alla riduzione di sprechi nelle operazioni. Secondo il report, oltre il 42% dell’energia nei 26 uffici – quelli in cui vengono rilevati i dati energetici – proviene da fonti rinnovabili; per sei di questi il dato raggiunge il 100%: requisiti che rientrano in un più ampio programma che prevede entro i prossimi due anni il passaggio al 100% di energia rinnovabile o a tariffa verde in tutti i più grandi uffici di SITA.