Pratt & Whitney e JetBlue siglano long-term service agreement per i motori V2500

JetBlue Airways e Pratt & Whitney, attraverso la sua affiliata IAE International Aero Engines AG (“IAE”), hanno annunciato che la compagnia aerea ha firmato un 13-year EngineWise fixed-price agreement per 230 motori V2500 che equipaggiano la A320ceo family fleet della compagnia aerea.

“Il motore V2500 è stato il cavallo di battaglia della flotta JetBlue sin dall’avvio della compagnia aerea”, ha dichiarato Steve Priest, Chief Financial Officer, JetBlue. “Questo accordo prevede una manutenzione prevedibile e supporta operazioni efficienti, necessarie per servire i nostri clienti per molti anni a venire”.

Il motore V2500, altamente affidabile ed efficiente dal punto di vista dei consumi, è offerto da IAE, un multinational aero engine consortium che comprende Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines.

JetBlue opera una flotta di 193 Airbus A320ceo family aircraft alimentati dal motore V2500. La compagnia aerea ha inoltre ordinato 85 Airbus A320neo family aircraft, dotati di motori GTF, di cui 10 già consegnati. Inoltre, JetBlue dispone di 70 GTF-powered Airbus A220 in ordine, con consegne programmate per iniziare entro la fine dell’anno.

“Apprezziamo davvero il nostro rapporto di lunga data e di successo con JetBlue”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Siamo impegnati a collaborare con la compagnia aerea sulla manutenzione del motore V2500 per ottimizzare le performance della flotta anche in futuro”.

Il motore V2500 è supportato da un global network consolidato di 18 strutture per maintenance, repair and overhaul (MRO), tra cui nove IAE partner facilities, di cui tre gestite da Pratt & Whitney e dalle sue joint venture: Turkish Engine Center a Istanbul, Shanghai Engine Center in Cina e Christchurch Engine Center in Nuova Zelanda.

Il portafoglio di servizi EngineWise di Pratt & Whitney offre agli engine operators una varietà di servizi post-vendita per massimizzare le performance del motore e la disponibilità della flotta.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)