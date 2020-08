Finnair riapre i collegamenti con l’Italia. Al via i voli da Roma e Milano verso Helsinki

Finnair annuncia la ripresa dei collegamenti fra l’Italia e la Finlandia. L’inziale riapertura comprenderà le tratte da Helsinki verso Milano e Roma. Il 2 agosto partiranno da Helsinki sia il volo per Roma Fiumicino sia quello verso Milano Malpensa.

Le due rotte che inaugureranno la riapertura del servizio, saranno operate da Embraer 190 ed entrambe hanno registrato il quasi tutto esaurito.

Per tutto il mese di agosto, Finnair volerà da e per le due destinazioni Italiane 5 volte alla settimana. Da settembre invece, la compagnia ha in programma di duplicare i voli e portarli a 10 collegamenti settimanali, sempre monitorando e tenendo d’occhio la situazione globale.

Finnair monitora costantemente la situazione della pandemia e fa una valutazione generale dei voli operati in base alla domanda, alle raccomandazioni e ai regolamenti delle autorità. Finnair ha la possibilità di aumentare i voli rapidamente con l’eliminazione delle restrizioni di viaggio e il recupero della domanda turistica. La compagnia aerea ha notevolmente ottimizzato la sua politica di flessibilità nel cambiare i biglietti offrendo rimborsi completi in caso di cancellazione.

“Siamo felici di riprendere i collegamenti fra la Finlandia e l’Italia e nonostante lo stop imposto dalla pandemia globale, abbiamo registrato una buona risposta da parte dei nostri clienti che ci hanno scelti per i propri viaggi sia di lavoro sia di piacere”, afferma Javier Roig, General Manager Southern Europe di Finnair. “La Finlandia è da sempre una destinazione molto apprezzata dagli Italiani ed è infatti la metà più richiesta da chi prenota un volo con noi. A luglio abbiamo anche riaperto alcune rotte del nostro network asiatico: Hong Kong, Seoul, Shanghai, Tokyo (Narita) per le quali abbiamo già alcune prenotazioni”.

Oltre a rafforzare le misure di pulizia e le regolari disinfezioni a bordo degli aeromobili, per una maggiore sicurezza, Finnair ha presentato un nuovo “Clean Kit” che sarà distribuito a tutti i passeggeri. Il kit contiene disinfettante per le mani, salviettine igienizzanti, un foglio illustrativo ed è confezionato in una busta che funge da contenitore per i rifiuti.

L’uso di maschere da parte di tutti i passeggeri e dell’equipaggio continuerà ad essere obbligatorio per tutto il viaggio (tranne durante i pasti).

