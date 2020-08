Rolls-Royce: indicazioni di usura delle IPC blades su un piccolo numero di motori Trent XWB

Il Trent XWB-84 continua a fornire un’affidabilità in volo senza pari, con il primo lotto di motori che raggiunge con successo il previsto time on wing. I primi motori si stanno ora avvicinando alle prime scheduled shop visits, circa cinque anni dopo l’entrata in servizio dell’Airbus A350, avendo percorso una media di 14 milioni di chilometri con no unplanned maintenance e avendo registrato record low levels riguardo le in-flight disruption.

“Durante le ispezioni di routine nell’ambito di queste scheduled shop visits, abbiamo identificato indicazioni di usura nell’Intermediate Pressure Compressor (IPC) di un piccolo numero di motori che sono in servizio da quattro a cinque anni e si stanno avvicinando alla loro prima revisione. Nessuno di questi motori ha subito abnormal in-flight operation, tuttavia stiamo ispezionando tutti gli altri motori Trent XWB-84 con una durata di servizio simile come precauzione.

Data la portata limitata del lavoro aggiuntivo che prevediamo sarà richiesto durante le shop visits esistenti per affrontare questa usura, insieme alla disponibilità di parti di ricambio e motori di ricambio, non prevediamo che questo problema crei disruption significative per i clienti o material annual cost. Forniamo questo aggiornamento per affrontare qualsiasi potenziale speculazione che possa derivare da una Airworthiness Directive (AD) che deve essere emessa dal nostro regolatore, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Le AD sono uno strumento comune utilizzato dalle autorità di regolamentazione dell’aviazione per garantire la conformità con le procedure di ispezione e manutenzione necessarie”, afferma Rolls-Royce.

“Attualmente ci sono poco più di 100 Trent XWB-84 in servizio da quattro a cinque anni. Abbiamo ispezionato la maggior parte di loro e abbiamo riscontrato segni di usura su una media di solo 1 o 2 IPC blades in una minoranza di quelli ispezionati. Abbiamo anche preso la precauzione di campionare un certo numero di Trent XWB-84 engines più giovani e non abbiamo riscontrato usura inaspettata”, prosegue Rolls-Royce.

Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, ha dichiarato: “Il Trent XWB-84 ha registrato l’entrata in servizio più agevole di qualsiasi motore widebody che abbiamo sviluppato. È il più efficiente in-service large civil aero engine al mondo, con una on-wing reliability senza pari. I motori ora in fase di revisione hanno viaggiato l’equivalente di 350 volte attorno il mondo, con no unplanned maintenance. È rassicurante vedere che il nostro regime di ispezione proattiva ci ha permesso di identificare e affrontare rapidamente questo problema, riducendo al minimo qualsiasi potenziale impatto sui nostri clienti”.

