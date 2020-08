Embraer consegna il primo Phenom 300E con nuovi interni Bossa Nova

Embraer ha consegnato oggi il primo Phenom 300E con i nuovi interni Bossa Nova a Joe Howley, co-fondatore di Patient Airlift Services (PALS). Appena due mesi dopo la prima consegna del nuovo enhanced Phenom 300E, questo particolare velivolo si distingue per il suo scopo e per l’esclusivo pacchetto di design degli interni.

PALS è stata fondata nel 2010 da un gruppo di piloti negli Stati Uniti nordorientali. In concomitanza con il decimo anniversario dell’organizzazione, Howley ha preso in consegna un nuovo Phenom 300E durante una cerimonia tenutasi presso l’Embraer’s Global Customer Center a Melbourne, Florida. L’aereo verrà utilizzato per portare avanti la missione dell’organizzazione di organizzare il trasporto gratuito per le persone che necessitano di diagnosi, cure o follow-up medici, che non possono permettersi o non sono in grado di volare commercialmente.

“Siamo onorati di sapere che il Phenom 300E contribuirà al ruolo fondamentale svolto da PALS e sappiamo che i suoi passeggeri saranno ben serviti dal miglior cabin environment e dalla più bassa cabin altitude nella light jet class”, afferma Michael Amalfitano, President & CEO of Embraer Executive Jets.

Annunciato contemporaneamente al nuovo enhanced Phenom 300E, l’optional Bossa Nova edition interior per il light jet è stato chiamato così per il Brazilian style della jazz music. Bossa Nova comprende un pacchetto con gli ultimi sviluppi di Embraer in tema di interni, con caratteristiche come accenti in fibra di carbonio e l’esclusivo Ipanema sew style di Embraer.

Gli interni Bossa Nova sono stati introdotti per la prima volta con il debutto dei fratelli maggiori del Phenom 300E, i Praetor 500 e Praetor 600, votati come miglior design ai 2019 International Yacht & Aviation Awards a Venezia.

L’interno Bossa Nova è solo una delle caratteristiche che distingue il nuovo Phenom 300E dagli altri aeromobili nella categoria light jet. Il business jet di maggior successo dell’ultimo decennio è stato ulteriormente migliorato. Un aggiornamento dell’avionica include il primo runway overrun awareness and alerting system (ROAAS) sviluppato e certificato nella business aviation, oltre a predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, FAA Datacom, tra le altre cose. Inoltre, l’aereo ora dispone di connettività 4G tramite Gogo AVANCE L5.

Lanciato originariamente nel 2005, il Phenom 300 è il light jet più consegnato negli ultimi otto anni e la business jet series più consegnata degli anni 2010. L’aereo è operativo in più di 30 paesi e ha accumulato più di un milione di ore di volo.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)