Ryanair lancia la nuova rotta Rimini-Vienna per l’estate 2021

Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta che collegherà Rimini e Vienna con due frequenze settimanali. Sarà attivata a partire dalla fine di marzo 2021, come parte dell’operativo Ryanair per l’estate 2021.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di lanciare la nuova rotta Rimini-Vienna a partire dalla fine di marzo 2021, come parte dell’operativo Ryanair per l’estate 2021. I clienti in partenza da Rimini possono ora prenotare un volo per Vienna fino a ottobre 2021. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da soli 29,99 €, per viaggi a partire da marzo 2021. L’offerta è valida per prenotazioni entro la mezzanotte di sabato (22 agosto). Poiché queste tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi a www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto lieti di annunciare la ripartenza dalla prossima estate con la rotta Rimini-Vienna con i nostri partner di Ryanair. Si riparte da dove ci erano fermati e siamo convinti che Vienna sarà una destinazione di successo che porterà molti turisti in Romagna e tanti romagnoli a visitare una delle capitali europee più affascinanti”.

(Ufficio Stampa Ryanair)