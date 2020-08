Delta: più pulizia a bordo, anche nelle toilette

Durante i viaggi, e in particolare nelle toilette a bordo degli aerei, la pulizia gioca un ruolo importantissimo, specialmente in epoca di pandemia. Ma i passeggeri Delta possono stare tranquilli.

“Negli ultimi mesi, i nostri punteggi che esprimono la soddisfazione dei clienti sono saliti alle stelle con aumenti a doppia cifra, compresi quelli relativi alla pulizia dei servizi igienici a bordo”, ha detto Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer Delta. “Ma questo non ci impedisce di andare oltre, per assicurarci che i clienti si sentano ancora più al sicuro e a proprio agio quando viaggiano con Delta”.

L’intervento sulle toilette a bordo è solo l’ultimo di una serie di nuove misure e protocolli varati da Delta per migliorare ulteriormente i livelli di pulizia e sicurezza in aeroporto e a bordo degli aeromobili, e che includono, fra le altre cose:

• il blocco del posto centrale a bordo e il limite al riempimento degli aeromobili fino almeno al 6 gennaio 2021;

• l’obbligo di utilizzo mascherina in aeroporto e a bordo, con colloquio alla presenza di personale medico nel caso di richiesta di esenzione;

• l’utilizzo di filtri dell’aria HEPA di alta qualità, che a bordo degli aeromobili Delta vengono sostituiti con frequenza doppia rispetto a quanto raccomandato;

• la disinfezione capillare, con spray elettrostatico, di ogni aeromobile prima del volo, la cui partenza può essere ritardata se dopo l’ispezione la pulizia delle superfici non è giudicata conforme;

• la distribuzione ai passeggeri di spugnetta disinfettante per uso personale e care kit.

Ecco cinque modalità attraverso le quali Delta farà sì che le toilette – e il resto dell’aeromobile – siano luoghi sicuri, puliti e confortevoli su ogni volo, con ulteriori novità in arrivo:

– Le postazioni per l’igienizzante mani arriveranno presto a bordo: Delta sarà la prima compagnia aerea statunitense ad offrire ai passeggeri postazioni per il disinfettante presso la porta di imbarco e davanti alle toilette su ogni volo Delta. D’ora in poi il disinfettante sarà sempre disponibile, a pochi passi da ogni passeggero. A seconda della grandezza dell’aeromobile e il numero di passeggeri, ogni aeromobile Delta disporrà fino a cinque postazioni per l’igienizzante mani. L’inserimento a bordo è iniziato il 28 agosto sulla flotta di Boeing 757-200.

– Gli assistenti di volo puliscono le superfici ad alto contatto nelle toilette frequentemente durante ogni volo: quando sono in volo, steward e hostess si assicurano con cadenza regolare che i servizi igienici siano puliti, ordinati, e pronti per essere utilizzati, con tutto l’occorrente. Utilizzando i kit che comprendono spray disinfettante, spugnette e guanti, gli assistenti di volo assicurano che l’igienizzazione meticolosa completata prima dell’imbarco continui anche durante il volo.

– Funzionalità hand-free in molte toilette: le toilette sui voli Delta A350, A330-900neo, 767-400 e 757-200 sono già configurate con alcune funzionalità touchless, come rubinetti, bottoni per lo scarico e coperchi dei rifiuti. Delta continua a studiare nuove modalità per ridurre i punti di contatto durante l’esperienza di viaggio dei suoi passeggeri, incluso l’utilizzo di funzioni touchless.

– Avvisi che ricordano di lavarsi le mani in ogni toilette: già installati su oltre 130 aeromobili, gli avvisi che ricordano ai passeggeri di lavarsi le mani saranno presto posizionati su tutta la flotta.

– Utilizzo di spray elettrostatici prima di ogni volo, sempre: ogni superficie dell’aeromobile viene igienizzata meticolosamente prima dell’imbarco utilizzando spray elettrostatici. Dopo questa procedura, i team preposti all’igiene completano una lunga serie di ulteriori pulizie, durante le quali vengono usati gli stessi disinfettanti di livello superiore per igienizzare le aree individuali e comuni della cabina – incluse le toilette. I dipendenti Delta eseguono quindi controlli a campione in tutto l’aereo, e se questi non sono all’altezza dello standard individuato prima della partenza, lo staff può ritardare il volo e richiamare a bordo i team per la pulizia.

Le nuove postazioni per l’igienizzante mani sono state create in partnership con Delta Flight Products – l’innovativa filiale di produzione industriale della compagnia aerea che ha rapidamente ricollocato le sue competenze all’inizio dell’anno per concentrarsi sulla risposta alla pandemia. Nel mese di giugno, i team Delta e Delta Flight Products si sono messi al lavoro per trovare il modo di rendere il disinfettante per le mani facilmente disponibile a bordo.

Dall’inizio della pandemia Delta Flight Products ha anche fabbricato schermi facciali per il personale medico sanitario, sviluppato barriere di sicurezza in plexiglass in uso in tutti i touch point Delta e collaborato con Delta TechOps per produrre un tool di trasporto militare per l’Air Force degli Stati Uniti.

La nuova Divisione Delta per la Pulizia Globale sta lavorando con diversi team all’interno della compagnia aerea e con altri partner per migliorare ulteriormente la sicurezza e la pulizia durante tutta l’esperienza di viaggio. Per esempio, la partnership Delta con RB, produttore dei disinfettanti Lysol, influenzerà lo sviluppo delle procedure di disinfezione future e i protocolli utilizzati sia in aeroporto che a bordo, e le toilette sono una delle prime aree al centro del lavoro del team.

Partendo dai già importanti sforzi per la pulizia a bordo di Delta come parte del programma Delta CareStandard, questi nuovi protocolli di pulizia, leader nel settore, permettono un’esperienza a bordo più sicura e confortevole, sia per i passeggeri che per il personale del vettore. Dal blocco dei posti centrali fino a gennaio 2021 alla sostituzione dei filtri dell’aria HEPA di alta qualità con frequenza doppia di quanto raccomandato, Delta aggiorna costantemente le sue best practice, migliorando ulteriormente i suoi nuovi standard di pulizia, basandosi sulla consulenza del personale medico e sul riscontro dei passeggeri. Delta continua ad evolversi grazie all’imprinting votato all’innovazione per il quale è conosciuta, mettendo sempre pulizia e sicurezza al primo posto.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)