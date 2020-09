easyJet cresce ancora in Sicilia e punta ad Est

easyJet ha iniziato l’espansione nel mercato dell’Est Europa e ha annunciato l’apertura di una nuova rotta giornaliera tra il suo principale hub europeo di Milano Malpensa e Bucarest, in Romania, a partire da fine marzo 2021 per tutto l’anno.

La compagnia annuncerà prossimamente ulteriori novità e investimenti sul proprio network nell’Europa Orientale, non solo dalla base di Milano.

easyJet ha inoltre annunciato l’aumento delle frequenze sulle proprie rotte da Milano Malpensa verso la Sicilia, operando fino a 7 voli giornalieri per Catania e fino a 5 per Palermo, confermandosi il primo vettore per quanto riguarda i collegamenti tra Milano Malpensa e l’isola.

Nonostante il particolare momento storico, con 75 milioni di passeggeri trasportati da e per Malpensa dall’inizio dell’operatività nel 2006, lo scalo lombardo si conferma il principale hub di easyJet nell’Europa Continentale. Ad agosto hanno volato 16 dei 22 aerei basati a Milano Malpensa (circa il 60% della capacità), oltre il 40% dei passeggeri di Milano Malpensa hanno volato con easyJet. Un dato che conferma la centralità di Malpensa nella strategia della compagnia e nelle scelte dei consumatori del Nord Ovest dell’Italia.

Milano Malpensa, inoltre, è il primo hub europeo in cui la compagnia ha basato i nuovi Airbus A321neo che, oltre a ridurre del 15% il consumo di carburante, diminuiscono anche del 50% il rumore nelle fasi di decollo e atterraggio, riducendo i disagi per le comunità che vivono nelle vicinanze dell’aeroporto.

Fino al 3 settembre, inoltre, la compagnia rende disponibili 14.000 posti sulle proprie tratte domestiche a soli 19,90 euro, tariffa che include sempre anche il bagaglio a mano.

In Italia easyJet opera su 18 aeroporti e collega il paese dalle basi di Milano Malpensa, Napoli e Venezia, operando oltre 250 rotte tra voli domestici e internazionali.

“Ci siamo stabiliti a Milano Malpensa nel 2006 e negli ultimi 12 anni abbiamo continuato a crescere in modo organico, assicurandoci nel tempo una posizione di leadership nel mercato, rafforzando l’identità del nostro marchio e generando valore sia per le comunità locali, che per i nostri dipendenti, i cui contratti di lavoro sono riconosciuti essere tra i migliori nel settore in Italia. E’ arrivato il momento di esplorare nuove opportunità di mercato e per questo sono molto lieto di poter annunciare oggi l’apertura di una nuova rotta internazionale che collegherà Milano Malpensa con Bucarest, in Romania. La comunità romena in Italia è molto importante e i collegamenti culturali e commerciali tra i due paesi sono estremamente solidi, motivo per cui siamo molto ottimisti circa il successo di questa rotta. Più in generale, l’Est Europa rappresenta per easyJet un’enorme opportunità e un’area strategica per lo sviluppo futuro del network, non solo da Malpensa e dall’Italia”, ha spiegato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia.

“Oltre alla crescita sul mercato internazionale, intendiamo anche consolidare la nostra presenza su quello domestico. Durante l’estate i collegamenti sono andati molto bene e sono quindi contento di poter annunciare un aumento delle frequenze sulle nostre rotte tra Milano Malpensa e la Sicilia (Catania e Palermo), che crediamo sia la migliore risposta alla richiesta di prezzi più convenienti per i collegamenti con l’isola. Nonostante il periodo straordinario, siamo molto orgogliosi di poter continuare a dipingere di arancione la nostra casa di Milano Malpensa, la Sicilia e l’Italia intera”.

(Ufficio Stampa easyJet)