TAP Air Portugal prosegue a ripristinare il suo network

Leader nelle operazioni verso il Sud America, TAP Air Portugal si conferma la scelta migliore per i viaggi verso il Brasile. Già da ora sono attive 7 destinazioni su 10 nel Paese, per arrivare al totale ripristino da ottobre, a cui si accompagna il progressivo incremento delle frequenze settimanali. TAP è l’unica compagnia aerea a servire con voli diretti dall’Europa ben 10 fra le più importanti destinazioni brasiliane.

I passeggeri italiani provenienti da Roma, Milano, Venezia e Firenze potranno raggiungere comodamente, attraverso l’hub di Lisbona, le città brasiliane di Rio de Janeiro, San Paolo, Salvador da Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Maceio, Natal, Fortaleza e Recife.

Da oggi 3 settembre riprenderanno, inoltre, i collegamenti tra Lisbona e Firenze – il quarto scalo italiano a essere riattivato dopo Roma, Milano e Venezia – offrendo così ai passeggeri italiani una più ampia possibilità di scelta per andare in Portogallo o proseguire oltre Atlantico. Dallo scorso agosto è attivo anche il collegamento per Porto da Milano Malpensa.

“L’offerta TAP per il Brasile è la più vasta e competitiva attualmente sul mercato. Oltre alla ricca varietà di destinazioni e frequenze, TAP dispone di una fra le più moderne flotte al mondo, in grado di garantire, proprio per la posizione geografica privilegiata dell’hub di Lisbona, tempi di percorrenza sulle rotte Atlantiche notevolmente ridotti e di arrivare a destinazione riposati, in virtù dell’ottimo comfort di bordo”, ha dichiarato Araci Coimbra, Director Sales Southern Europe. “Specie in un momento come questo in cui l’offerta di voli diretti è davvero ridotta, TAP si conferma, grazie alla sua offerta, la scelta più ovvia per volare in Brasile, essendo anche l’unica che permette ai passeggeri italiani di raggiungere ben 10 destinazioni in Brasile con un solo scalo”.

La flotta TAP offre già un ambiente di bordo fra i più sicuri circa la prevenzione dal contagio da malattie infettive, in virtù della qualità dell’aria e della configurazione della cabina. La salute e la sicurezza dei passeggeri sono la priorità di TAP, la quale, in aggiunta, ha implementato nuove procedure e ne ha rafforzate altre al fine di garantire un ambiente Clean & Safe in tutte le fasi del viaggio.

TAP Air Portugal ha inoltre esteso la campagna Book with Confidence: è, infatti, consentito un cambio gratuito, senza pagamento di penale, di tutti i biglietti emessi dal 1° luglio al 30 settembre 2020 per viaggi entro il 30 novembre 2020. Ulteriori informazioni su flytap.com.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)