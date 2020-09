Transport Canada estende le approvazioni per i De Havilland Canada Dash 8 Simplified Package Freighters

De Havilland Aircraft Canada ha annunciato che Transport Canada ha confermato l’estensione delle approvazioni che consentono la conversione dei Dash 8 Series aircraft in Simplified Package Freighters (SPF), in risposta a alla pandemia COVID-19. Le approvazioni, che ora si estendono fino al 31 luglio 2021, consentiranno una continua flessibilità nel trasporto di merci.

“C’è una continua, fondamentale necessità per il trasporto di aiuti umanitari e merci. Gli air cargo services continuano quindi ad essere vitali per l’economia, la stabilità finanziaria degli operatori aerei e per combattere COVID-19″, ha affermato Amod Kelkar, Vice President, Customer Service and Support, De Havilland Canada. “Siamo quindi lieti che Transport Canada abbia confermato un’estensione delle approvazioni per i nostri Dash 8 Series Simplified Package Freighters”.

“I nostri team hanno pubblicato gli Aircraft Flight Manual supplements per i clienti che hanno acquistato questa soluzione e stiamo lavorando per convertire le SPF modifications in permanent Service Bulletins, in base alle esigenze e alle autorizzazioni normative. Il nostro obiettivo è rimanere in stretto contatto con i nostri clienti per garantire che le loro esigenze siano soddisfatte durante questo periodo difficile e forniremo più aggiornamenti man mano che progrediamo ulteriormente”, ha aggiunto Kelkar.

I De Havilland Canada Service Bulletins consentono agli aeromobili Dash 8-100/200, Dash 8-300 e Dash 8-400 di essere rapidamente convertiti in Simplified Package Freighters, rimuovendo seats and seat track covers nelle passenger cabins. I converted Dash 8-100/200, Dash 8-300 and Dash 8-400 aircraft forniscono una potential cargo capacities fino a 6.500 lb, 9.625 lb e 17.960 lb rispettivamente.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)