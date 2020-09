News Brevi – 08.09.2020

RYANAIR: PROMOZIONE CON IL 50% DI SCONTO – Ryanair annuncia: “Ryanair lancia oggi il 50% di sconto su tantissimi posti per viaggiare a settembre e ottobre. I clienti hanno a disposizione 2 giorni per usufruire di queste tariffe speciali, basta collegarsi al sito web Ryanair.com e prenotare entro la mezzanotte di mercoledì 9 settembre”. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Abbiamo lanciato un’altra promozione a cui è difficile resistere, offrendo il 50% di sconto su tantissimi posti su tutto il nostro network, per viaggiare durante i mesi di settembre e ottobre. I clienti possono prenotare questi imperdibili viaggi a metà prezzo per le migliori destinazioni di vacanza o per un city break in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Per usufruire di queste tariffe speciali, basta collegarsi al sito web Ryanair.com e prenotare entro la mezzanotte di mercoledì 9 settembre”.

ANA E JAMCO TESTANO UNA HANDS-FREE LAVATORY DOOR – ANA e JAMCO hanno collaborato per testare una nuova hands-free lavatory door presso l’ANA LOUNGE nel Tokyo Haneda Airport. La “elbow doorknob” ha iniziato i test a metà giugno e include componenti che consentono alle persone di sbloccare e aprire la lavatory door usando i gomiti. Il prodotto è attualmente in fase di sviluppo e test e ANA sta raccogliendo feedback dai clienti. Nell’ambito dell’ANA Care Promise, questa innovazione mira a rassicurare i passeggeri, creando al tempo stesso un’esperienza di volo pulita e confortevole.

TEST PCR A FRANKFURT AIRPORT: BILANCIO POSITIVO ALLA FINE DELLE VACANZE – Alla fine dell’estate CENTOGENE e Lufthansa registrano un bilancio intermedio positivo nei test centers negli aeroporti tedeschi. Dalla fine di giugno, i partner hanno consentito congiuntamente ai passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto di Francoforte (FRA), nonché a quelli della regione, di avere accesso a test rapidi e affidabili per il virus SARS CoV-2. Questo primo “walk-in” coronavirus test center in Germania funge da modello per un test concept di successo e aiuta i passeggeri che entrano in Germania da paesi ad alto rischio. Nell’estate del 2020, più di 150.000 passeggeri sono stati testati all’aeroporto di Francoforte utilizzando il test PCR SARS-CoV-2 altamente sensibile di CENTOGENE. Oltre il 97% dei risultati del test COVID-19 è stato trasmesso digitalmente ai passeggeri nell’agosto 2020 in meno di 24 ore. Da metà agosto è operativo anche un altro test center all’aeroporto di Amburgo. “È corretto che la strategia di test per i viaggiatori provenienti da paesi ad alto rischio sarà mantenuta a settembre. Invece di abolire i test da ottobre e smantellare l’infrastruttura di test stabilita con successo negli aeroporti, la capacità di test esistente dovrebbe essere ulteriormente ampliata e utilizzata ancora più ampiamente. I dati ottenuti dai test possono dare un contributo significativo per reagire all’attuale situazione con misure mirate e appropriate”, afferma Christina Foerster, Lufthansa Group Customer, IT & Corporate Responsibility Board Member.

IL PRESIDENTE DELL’ENAC PARTECIPA ALLA CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLA LAMPADA DELLA PACE – Si è svolta oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, la cerimonia di accensione della Lampada della Pace, presso la Basilica della Santa Casa di Loreto, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo Lauretano concesso dal Santo Padre in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti e del mondo dell’aviazione. In rappresentanza del mondo dell’aviazione civile hanno partecipato il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo e il Direttore Generale Alessio Quaranta. “L’accensione della Lampada della Pace da parte del Presidente Mattarella – ha commentato il Presidente Nicola Zaccheo – rappresenta, ancora di più quest’anno, un messaggio di forza e speranza dedicato al mondo intero con l’auspicio di un rapido ritorno alla normalità”. L’ENAC ricorda che in occasione del Giubileo Lauretano, insieme ad Assaeroporti, Alitalia, venti aeroporti e in collaborazione con Aeroclub d’Italia, ha avviato una serie di iniziative civili che prevedono, tra l’altro, un pellegrinaggio di alcune statue raffiguranti la Madonna di Loreto negli aeroporti nazionali e internazionali. Il calendario delle iniziative, temporaneamente sospeso a causa della pandemia da Covid-19, riprenderà appena possibile riportando di nuovo negli aeroporti italiani le Madonne Pellegrine fino a dicembre 2021 in considerazione della proroga di un anno del Giubileo Lauretano. Con l’occasione, inoltre, il Presidente Zaccheo ha visitato con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale Alberto Rosso, il Centro di Formazione Aviation English, con sede a Loreto, che eroga attività di formazione linguistica secondo gli standard ICAO (International Civil Aviation Organization), con uno specifico accordo tra l’Aeronautica Militare e l’ENAC.

ANA MODIFICA ALCUNI SERVIZI – All Nippon Airways (ANA), causa Coronavirus, cambierà temporaneamente le frequenze di volo da e verso città selezionate. Sulla base delle modifiche all’immigration control, delle misure di quarantena istituite e delle tendenze della domanda di ciascun paese a causa dell’impatto di COVID-19, la compagnia ha sospeso o ridotto i voli per rotte selezionate a settembre. ANA continuerà ad adottare misure appropriate e riprenderà le operazioni sulla base delle misure di ingresso e quarantena in vigore in ciascuna destinazione, pur rimanendo consapevole delle esigenze dei viaggiatori. Inoltre, ANA si impegna a garantire il comfort e la sicurezza di tutti i suoi passeggeri e dei dipendenti fornendo ambienti puliti e igienici negli aeroporti, nelle lounge e a bordo attraverso “ANA Care Promise”. Per maggiori informazioni sulle modifiche e sui voli operativi consultare: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

AEROLOGIC PROSEGUE LA SUA PARTNERSHIP CON LUFTHANSA TECHNIK – AeroLogic, joint freight carrier tra DHL Express e Lufthansa Cargo, continua la sua partnership con Lufthansa Technik attraverso un multi-year agreement che copre extensive component services (Total Component Support – TCS). Questo nuovo contratto regola la fornitura per l’intera flotta di AeroLogic, attualmente composta da 16 Boeing 777F, per un periodo di dieci anni. AeroLogic ritiene che la fornitura di componenti stabile e regolare sia la base per operazioni affidabili. Dr. Georg Fanta, Vice President Aircraft Component Services at Lufthansa Technik, afferma: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con AeroLogic per un periodo di altri dieci anni. La nostra esperienza operativa ci consente di fornire un supporto ottimale per la flotta di AeroLogic”. Insieme alla fornitura di componenti, Lufthansa Technik fornisce ad AeroLogic anche previsioni attraverso la sua digital platform AVIATAR, per ottimizzare sia la fornitura di componenti che l’operational planning di AeroLogic. Con questo Total Component Support TCS agreement, il vettore beneficia di un individual supply concept che consente percorsi di trasporto brevi e rapidi. I servizi coperti dal contratto sono personalizzati per soddisfare i requisiti di AeroLogic, che gestisce due hub a Lipsia e Francoforte.

BOMBARDIER ANNUNCIA DUE NUOVE NOMINE – Bombardier Aviation ha annunciato nuove nomine presso le sue Tucson and Fort Lauderdale service facilities, con effetto immediato. Marc Beaudette, che in precedenza ha guidato il Bombardier Tucson Service Center, è stato nominato General Manager of the Fort Lauderdale facility. Con 30 anni di esperienza in Bombardier, Marc ha una vasta conoscenza delle operazioni di produzione e manutenzione e una vasta conoscenza di interiors and completions. Guiderà l’eventuale trasferimento dal Fort Lauderdale Service Center alla nuova struttura all’avanguardia presso Miami-Opa Locka Executive Airport. Il ruolo di General Manager of the Tucson Service Center sarà assegnato a Michel (Mike) Menard. Con quasi 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, Mike ha iniziato la sua carriera come Aircraft Maintenance and Engineering Officer nella Royal Canadian Air Force. Negli ultimi 12 anni è stato Vice President and General Manager per StandardAero e Dassault Aircraft Services negli Stati Uniti e all’estero, rendendolo ideale per prendere il timone a Tucson. I Tucson and Fort Lauderdale Service Centers sono tra le nove world-class service facilities nel Bombardier Aviation support network.

L’ICAO SECRETARY GENERAL RIBADISCE L’IMPORTANZA DELLE INNOVAZIONI DIGITALI – Nelle sue osservazioni all’apertura ufficiale dell’ultima settimana del Virtual World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2020, l’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, ha sottolineato che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono fondamentali per l’aviazione, nel raggiungimento dei global UN Sustainable Development Goal e per la ricostruzione dopo il COVID-19. “La maggiore digitalizzazione del trasporto aereo promuove efficienze e capacità critiche che migliorano le capacità del nostro settore come catalizzatore di vantaggi socio-economici e di sostenibilità”, ha affermato Liu. “Ciò è particolarmente rilevante dato che gli ICAO-compliant air services e la connettività internazionale stanno già migliorando i risultati globali verso il raggiungimento di 15 dei 17 SDG”. Liu ha anche sottolineato con forza come le capacità digitali saranno fondamentali per la ripresa post-pandemia del trasporto aereo: “Sia che si parli di tecnologie completamente nuove o di nuove applicazioni di tecnologie esistenti, le soluzioni digitali sono ora a portata di mano per consentirci di effettuare lo screening preliminare di passeggeri e merci in modo più ampio che mai, sia per la salute che per la sicurezza, con maggiore efficienza e meno interruzioni. Forniscono anche le basi per la prossima generazione di velivoli autonomi”.