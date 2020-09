Marco Sansavini è il nuovo CEO di Vueling

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), annuncia l’arrivo di Marco Sansavini, nuovo CEO della compagnia, a partire da oggi, come precedentemente annunciato dal Gruppo all’inizio di quest’anno.

Marco Sansavini è entrato in Vueling dopo un’esperienza di oltre 25 anni nel settore dell’aviazione e dopo aver ricoperto, a partire dal 2012, il ruolo di Direttore Commerciale di Iberia e altri diversi incarichi. È proprio al suo operato che si deve parte del processo di modernizzazione e trasformazione globale dell’azienda.

La missione del nuovo CEO è continuare a sviluppare le iniziative che Vueling ha messo in campo quest’anno per affrontare le attuali sfide del settore dei viaggi, attraverso la rigorosa implementazione di tutte le procedure di igiene e sicurezza sanitaria, con l’obiettivo di continuare a rafforzare il ruolo di Vueling come compagnia aerea leader nella customer experience.

L’arrivo di Marco Sansavini rientra nei cambiamenti annunciati da IAG nel gennaio 2020. Con l’annuncio del ritiro di Willie Walsh come CEO di IAG, il Gruppo ha scelto Luis Gallengo, precedentemente CEO di Iberia, come suo sostituto. Javier Sanchez-Prieto, CEO di Vueling dal 2016 al 2020, diventa invece CEO di Iberia.

Marco Sansavini, nato a Bologna (Italia), entra in Vueling dopo oltre 25 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo. Con una laurea in Economia presso l’Università di Bologna e un Master in Business Administration presso l’IMD (Losanna), Sansavini diventa Direttore Commerciale di Iberia alla fine del 2012, guidando le aree di Revenue Management, Marketing, Digital, Vendite e Distribuzione, e contribuendo attivamente al processo di modernizzazione e trasformazione globale dell’azienda.

Prima di arrivare a Madrid, Sansavini vanta una lunga carriera internazionale, iniziata in Italia e che lo ha portato in diverse città europee come Milano, Roma, Zurigo, Amsterdam, Parigi, Madrid e ora Barcellona.

La sua carriera nel settore dell’aviazione inizia nel 1995 quando entra a far parte del team dirigenziale di KLM, ricoprendo diverse posizioni fino al 2004. Dopo la fusione di KLM e Air France, si trasferisce a Parigi, dove nel 2005 partecipa alla creazione della prima unità commerciale integrata della nuova società, diventando Direttore Commerciale per l’Europa e il Nord Africa e Vicepresidente del Business Globale. Nel 2009 è entrato in Alitalia come Direttore delle vendite e della Distribuzione, fino a diventare Direttore della Strategia e del Network, posizione che ha ricoperto fino al suo arrivo in Iberia otto anni fa.

Appassionato di tennis e di basket, la sua famiglia – sua moglie e i suoi tre figli – sono il suo più grande supporto.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)