News Brevi – 10.09.2020

AIR EUROPA: NUOVA CAMPAGNA “CAVALCA L’ONDA DELLE NOSTRE OFFERTE E VOLA” – Air Europa dà il via alla nuova campagna “Cavalca l’onda delle nostre offerte e vola”, che garantisce tariffe convenienti per viaggiare con la massima flessibilità e in totale sicurezza. Tutti coloro che prenoteranno con Air Europa dal 10 al 20 settembre potranno volare in Spagna con tariffe da 59€, mentre i Caraibi e il Centro America saranno raggiungibili con quote da 379€, gli USA da 399€ e il Sud America da 439€. Le tariffe sono valide per partenze entro il 17 giugno 2021 per quanto riguarda i voli all’interno dell’Europa e fino al 30 settembre 2021 per i voli oltreoceano, garantendo la massima flessibilità per cambi data, orari e destinazione; acquistando il biglietto a tariffa promozionale o entro la fine del mese di settembre si potrà usufruire di un cambio data gratuito, pagando eventualmente la sola differenza tariffaria.

IATA: NECESSARIO UN PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE PER L’AVIAZIONE IN UK – IATA ha sottolineato la necessità di un piano di salvataggio urgente per l’aviazione del Regno Unito. Il Regno Unito sta vivendo una crisi del trasporto aereo senza precedenti. “Il danno è stato aggravato dalle politiche governative, in particolare dall’imposizione di misure di quarantena che riducono la domanda di viaggi aerei. Senza un’azione immediata, il Regno Unito rimarrà indietro rispetto ai partner internazionali e perderà rapidamente la sua ambita posizione di terzo mercato mondiale dell’aviazione. Per ripristinare la connettività aerea e salvare migliaia di posti di lavoro, il governo britannico deve definire un piano di salvataggio per l’aviazione britannica. IATA propone un piano in quattro punti per delineare una tabella di marcia per l’abolizione delle misure di quarantena e creare una spinta a breve termine alla domanda”, afferma IATA. “La chiusura stop-start-stop del Regno Unito al mondo non è una tattica di sopravvivenza di successo per COVID-19. Senza un piano di salvataggio, 820.000 posti di lavoro saranno vaporizzati dalla quarantena e potrebbero non tornare mai più. La risposta è un regime di test COVID-19 che gestisce il rischio per mantenere le persone al sicuro dal virus”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

BOEING NOMINA IL NUOVO CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER – The Boeing Company ha nominato oggi Ed Dandridge company’s senior vice president and chief communications officer, a partire dal 28 settembre. Dandridge succede a Greg Smith, che ha servito come interim Chief Communications Officer da luglio, oltre al suo ruolo di executive vice president of Enterprise Operations and chief financial officer. Dandridge riferirà al presidente e CEO di Boeing David Calhoun e servirà nell’Executive Council della società. In questo ruolo, Dandridge supervisionerà tutti gli aspetti delle comunicazioni di Boeing, comprese business unit communications, corporate communications, media relations, public affairs, leadership communications, employee engagement and corporate branding, nonchè channel and content marketing. “Ed è un eccezionale communications executive, strategist and global leader, con un track record di sviluppo e guida di high-performing teams”, ha affermato Calhoun. “So che Ed continuerà a costruire sul nostro impegno incrollabile di coinvolgere i nostri dipendenti e stakeholder con trasparenza, mentre affrontiamo questi tempi difficili come industria e azienda”. Calhoun ha anche ringraziato Smith per la sua leadership durante un periodo critico per la Communications function, al di là dei suoi altri importanti doveri. Dandridge si unisce a Boeing da AIG, dove ha ricoperto il ruolo di global chief marketing and communications officer, AIG General Insurance, da aprile 2018.

LEONARDO SARA’ PARTNER TECNOLOGICO DI CORTINA 2021 – Leonardo sarà partner tecnologico dei Campionati mondiali di sci alpino in programma a Cortina D’Ampezzo, Belluno, a febbraio 2021. La partnership, siglata con Fondazione Cortina 2021, rappresenta un’ulteriore significativa conferma del ruolo di Leonardo nel garantire la sicurezza di grandi eventi. Leonardo, società leader mondiale nella sicurezza così come nell’aerospazio e difesa, fornirà una soluzione completa di video-sorveglianza e video-analisi avanzata per tutti i siti della manifestazione, con raccolta dati sul campo, analisi e classificazione delle informazioni in tempo reale. Saranno, inoltre, messi a disposizione sistemi per le comunicazioni radio sicure e affidabili per il coordinamento efficace delle attività di sicurezza e degli interventi in caso di emergenza. Il progetto prevede anche training, supporto operativo e assistenza tecnica. Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “L’eccellenza tecnologica e quella sportiva si incontreranno in questa importante manifestazione. Le soluzioni di Leonardo contribuiranno alla gestione sicura di tutto l’evento, garantendo il massimo livello di protezione e migliorando la qualità dell’esperienza per gli atleti, il pubblico e la comunità locale. Cortina 2021 rappresenterà una vetrina mondiale per mostrare, ancora una volta, la resilienza e la capacità di reazione del Paese, fornendo anche uno stimolo per progettualità future che ci vedranno sempre più uniti, consapevoli e determinati”.

DELTA AIR LINES: PIU’ SICUREZZA AI SECURITY CHECKPOINTS – Con la tecnologia antimicrobica negli airport security checkpoints in determinati hub Delta, l’esperienza dei passeggeri è ancora più sicura. Grazie ai nuovi contenitori realizzati con materiale antimicrobico innovativo, i viaggiatori possono essere certi che i loro effetti personali rimarranno puliti e al sicuro mentre attraversano i controlli di sicurezza. In collaborazione con la Transportation Security Administration, Delta sta distribuendo questi contenitori antimicrobici per le automated screening lanes in Atlanta, Minneapolis/St. Paul, Los Angeles, New York-LaGuardia e New York-JFK a partire da questa settimana, proseguendo per tutto il mese. Delta valuterà le opportunità di espansione in altri mercati dopo il lancio in queste città. I nuovi contenitori impediscono la crescita di un ampio spettro di batteri attraverso la tecnologia antimicrobica incorporata nel contenitore e minimizzano continuamente la presenza di microbi durante il ciclo di vita del contenitore. Questa innovazione nella sicurezza si basa sullo standard Delta Care ed è l’ultimo progresso nella partnership tra Delta e TSA per continuare a migliorare l’esperienza del cliente.

LUFTHANSA TECHNIK: NUOVA REPAIR STATION PER MOBILE ENGINE SERVICES A DUBLINO – Lufthansa Technik AG amplierà il network mondiale di specialized repair stations per i suoi innovativi Mobile Engine Services con una quinta sede. Situata nel principale centro della EMEA aircraft leasing community e vicino ai clienti nelle isole britanniche, il nuovo impianto a Dublino inizierà le operazioni all’inizio di ottobre. Ciò raddoppia il numero di European repair stations per le Lufthansa Technik’s smart surgical engine repair solutions. Queste soluzioni prolungano il tempo di volo di un motore e, durante questi periodi di crisi, consentono alle compagnie aeree di posticipare o addirittura evitare major overhaul shop visits per le loro preziose risorse. La nuova struttura avrà cinque repair bays che copriranno 600 metri quadrati di superficie e impiegherà più di 20 engine mechanics. La disponibilità di tali tecnici altamente qualificati, con in media più di 20 anni di esperienza, è stato uno dei fattori critici nella scelta di Dublino come location. La nuova stazione inizierà le operazioni con i servizi InFIELD e InSTATION per i motori CFM56-5B utilizzati sulla Airbus A320ceo Family e per i motori CFM56-7B che equipaggiano i Boeing 737 Next Generation. Offrendo l’opportunità di evitare o posticipare importanti eventi di revisione, i Lufthansa Technik’s Mobile Engine Services comprendono un ampio portafoglio di soluzioni. Oltre alla nuova repair station a Dublino, altre si trovano a Montréal, Tulsa (Oklahoma/USA), Francoforte e Shenzhen (Cina).

AUMENTO DI CAPITALE PER IAG – In seguito all’annuncio del 31 luglio 2020 e all’approvazione da parte degli azionisti l’8 settembre 2020, International Consolidated Airlines Group, insieme alle sue controllate, annuncia oggi un aumento di capitale interamente sottoscritto con diritti di sottoscrizione anticipata, per raccogliere un ricavo lordo di €2,741 miliardi attraverso l’emissione di 2.979.443.376 nuove azioni in IAG. Il prezzo di sottoscrizione sarà di €0,92 per ogni nuova azione, rappresentando uno sconto del 35,9% sul TERP, basato sul prezzo di chiusura delle azioni del 9 settembre 2020. Come precedentemente annunciato, Qatar Airways Group, il principale azionista di IAG (partecipazione del 25,1%), si è impegnato irrevocabilmente a sottoscrivere il suo pro-rata entitlement in base all’aumento di capitale.

QANTAS POTENZIA I VOLI REGIONALI CON IL NUOVO BRISBANE-PORT MACQUARIE SERVICE – Qantas ha annunciato che contribuirà a mantenere collegamenti con le principali città regionali, a seguito della decisione di Virgin Australia di uscire da una serie di mercati. Fatta salva l’apertura dei confini statali, Qantas lancerà nuovi voli da Brisbane a Port Macquarie. I voli saranno operati fino a cinque volte alla settimana con l’aereo turboprop Q400 della compagnia aerea, aggiungendo più di 700 posti sulla rotta ogni settimana. Qantas cercherà anche di riempire la capacità su altre rotte regionali, con voli aggiunti in linea con la domanda e l’allentamento delle restrizioni di viaggio. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “In qualità di vettore nazionale e maggiore compagnia aerea regionale del paese, abbiamo un ruolo importante da svolgere nel guidare il turismo e nell’aiutare il settore a rimettersi in piedi”. I nuovi voli Brisbane-Port Macquarie sono subordinati all’apertura dei confini statali.

EUROWINGS LANCIA “TEMPERATURE DISCOUNT” – La più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze, Eurowings, offre per la prima volta un cosiddetto “temperature discount” su eurowings.com. L’altezza dello sconto viene calcolata in base alla temperatura media mensile nel rispettivo paese, che viene pubblicizzato. La compagnia aerea sta così sfidando la crisi dei viaggi aerei con nuovi servizi, divertenti campagne e offerte allettanti. La prima stazione è l’Italia. Il prossimo paese con il nuovo “temperature discount” è già stato selezionato e sarà pubblicato a breve. Con la garanzia di flessibilità di Eurowings, i clienti possono cambiare volo gratuitamente fino a sette giorni prima della partenza. I voli possono anche essere riprenotati in modo flessibile in qualsiasi momento, ad esempio se i piani di viaggio cambiano.